الأسهم الأمريكية تغلق الخميس مرتفعة مع التفاؤل بتثبيت أسعار الفائدة

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية جلسة الخميس، مع التفاؤل بتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

صعد مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.5% أو 168 نقطة إلى 33833 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق خلال شهر

كما زاد “S&P 500” بنحو 0.6% ما يعادل 26 نقطة عند 4293 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ أغسطس الماضي.

وسجل مؤشر “ناسداك” ارتفاعًا بنحو 1% أو 133 نقطة مسجلًا 13238 نقطة.

التفاؤل بتثبيت أسعار الفائدة

ورجحت الأسواق اتجاه الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماع السياسات الأسبوع المقبل لتثبيت سعر الفائدة عند النطاق الحالي، بعد صدور بيانات اقتصادية عكست تأثر سوق العمل بالتشديد النقدي، حيث ارتفعت طلبات إعانة البطالة لأعلى مستوى منذ أكتوبر 2021.

في حين قالت “جولي كوزاك” المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، إن زخم التضخم تباطأ في الولايات المتحدة، لكنه يظل مصدر قلق.

وأضافت أنه إذا ظهر أن التضخم أكثر ثباتًا مما كان متوقعًا، فقد يحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة لفترة أطول، ويتوقع صدور بيانات التضخم قبيل قرار الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

وعلى صعيد الأسهم الفردية، ارتفع سهم “أمازون” بنسبة 2.5% بعد توقعات المحللين الإيجابية، في حين قفز سهم “كارفانا” بنسبة 56.3% بعد أن حدثت شركة تجارة السيارات توقعاتها المالية عقب شهور من التخفيض الشديد في التكاليف.