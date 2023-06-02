الأسهم الأمريكية تغلق الخميس مرتفعة مع تقييم احتمالات عدم رفع أسعار الفائدة

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات جلسة الخميس، مع تقييم المستثمرين لاحتمالات عدم رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال الاجتماع المقبل.

وارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.45% أو 153 نقطة إلى 33061 نقطة.

كما زاد “إس آند بي 500” بنحو 1% أو ما يعادل 41 نقطة عند 4221 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق خلال أكثر من تسعة أشهر.

وسجل مؤشر “ناسداك” ارتفاعًا بنحو 1.3% أو 165 نقطة مسجلًا 13100 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ منتصف أغسطس الماضي.

تقديرات عدم رفع أسعار الفائدة

وزاد من ثقة المستثمرين التقدم الملموس في مسار مشروع سقف الديون، حيث ينتظر من مجلس الشيوخ تمريره خلال أيام، ما ساعد على خفض حالة عدم اليقين في الأسواق.

وتحول التركيز إلى تقرير الوظائف من وزارة العمل لشهر مايو والمقرر صدوره الجمعة، بعد أن أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أن وقفًا مؤقتًا في رفع أسعار الفائدة أمر ممكن، لكنهم قالوا إن ذلك يعتمد على البيانات الصادرة قبل اجتماع يونيو.

وتراجع الدولار بعد صدور بيانات اقتصادية زادت من التوقعات بتخطي الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم، حيث تجددت مخاوف الركود الاقتصادي مع انكماش نشاط التصنيع للشهر السابع على التوالي خلال مايو.

وترجح الأسواق بحسب أداة “فيد واتش” إبقاء الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه هذا الشهر على النطاق الحالي لأسعار الفائدة، والذي يتراوح بين 5.00% و5.25%، بنسبة تقارب 80% تقريبًا.

وصعد سهم “ميتا بلاتفورمز” بنحو 3% مما ساعد على تعزيز مؤشر “ناسداك”، بعد إعلان مالكة “فيسبوك” عن الجيل التالي من نظارة الواقع المختلط.