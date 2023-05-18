الأسهم الأمريكية تغلق الخميس مرتفعة مع تقييم تطورات أزمة سقف الدين

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات اليوم الخميس 18 مايو 2023، لليوم الثاني على التوالي مع تقييم تطورات أزمة سقف الدين وآفاق السياسة النقدية.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 0.3%، أو ما يعادل 119نقطة عند 33.535.91 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.94% إلى 4198.05 نقطة، في حين صعد ناسداك 1.51% مسجلًا 12.688.84 ألف نقطة.

تقييم تطورات أزمة سقف الدين

وقالت رئيسة بنك الاحتياط الفيدرالي في دالاس، لوري لوجان، إن البيانات الاقتصادية الحالية لا تبرر التوقف عن رفع معدلات الفائدة، وفق ما نقلته وكالة أنباء رويترز.

وكشفت بيانات، اليوم، عن أن طلبات إعانة البطالة الأولية تراجعت إلى 242 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 13 مايو، مقارنة بتوقعات بلغت 254 ألفًا.

وعبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن ثقته في عدم تعثر بلاده عن سداد ديونها، ولم يستبعد رئيس مجلس النواب، كيفين مكارثي، إمكانية التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع.

وتعافت أسهم البنوك، هذا الأسبوع، بعد إعلان ويسترن أليانس زيادة الودائع، ما قلّص المخاوف المرتبطة بالصناعة، بعد انهيار عدة مقرضين منذ شهر مارس الماضي.

وعلى جانب آخر، صعد سهم وول مارت 2% بعد رفع شركة التجزئة توقعاتها للأرباح هذا العام.