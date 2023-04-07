الأسهم الأمريكية تغلق الخميس مرتفعة قبيل صدور تقرير الوظائف الشهرية

ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات اليوم الخميس – آخر ‏جلسات الأسبوع – وذلك قبيل صدور تقرير الوظائف الشهري .‏



تقرير الوظائف الشهري



أظهرت بيانات حكومية صادرة اليوم أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في ‏أمريكا ارتفع إلى 228 ألفًا في الأسبوع المنتهي في الأول من أبريل، وهو ‏أعلى من التوقعات، لتظل بذلك أعلى مستوى 200 ألف طلب للأسبوع التاسع على ‏التوالي.‏



وبالأمس، كشفت بيانات أخرى أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف فقط 145 ألف ‏وظيف في مارس مقارنة بإضافة 261 ألف وظيفة في فبراير.‏



هذا، ويأتي ذلك قبيل صدور تقرير الوظائف الشهري الهام في الولايات المتحدة اليوم الجمعة والذي يوضح مدى الأداء في سوق العمل بوجه عام.‏



توقعات صندوق النقد



حذر صندوق النقد الدولي من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي خلال الخمس سنوات ‏المقبلة ليسجل أدنى مستوى في أكثر من 30 عاماً.‏



من جانبها، علقت رئيسة الصندوق “كريستالينا جورجيفا” في خطاب في واشنطن، ‏إنها تتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنحو 3% في السنوات الخمس المقبلة، مع ‏تداعيات تشديد السياسات النقدية.‏



وحال صدق التوقعات، فإن هذا المستوى من النمو سوف يكون الأقل منذ عام ‏‏1990، كما أنه أقل من المتوسط المسجل في خمس سنوات عند 3.8% خلال ‏العشرين عاما الماضية.‏



وتوقعت “جورجيفا” نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأقل من 3% في العام ‏الجاري، ما يتوافق مع توقعات الصندوق الصادرة في ينايرالماضي ‏عند 2.9%.‏



وأضافت رئيسة الصندوق: “مع زيادة التوترات الجيوسياسية والضغوط التضخمية ‏المرتفعة، فإن التعافي لا يزال بعيد المنال”.‏



وسوف تغلق أسواق الأسهم والسندات في وول ستريت بأمريكا وعدد من الأسواق ‏الأوروبية اليوم الجمعة للاحتفال بالجمعة العظيمة.‏



وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بأقل من 0.1% (نحو 2.5 ‏نقطة) ‏إلى 33485 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.6%.

وصعد مؤشر ” ستاندرد آند بورز500″ الأوسع نطاقاً بنسبة 0.4% (حوالي 14 ‏نقطة) ‏إلى 4105 نقاط، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.1%

وتراجع مؤشر “ناسداك” بنسبة 0.7% (حوالي 91 نقطة) إلى 12088 نقطة،‏ ‏وبلغت خسائره الأسبوعية 1.1%.