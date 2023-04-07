الأسهم الأمريكية تغلق الخميس مرتفعة قبيل صدور تقرير الوظائف الشهرية

ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات اليوم الخميس – آخر جلسات الأسبوع – وذلك قبيل صدور تقرير الوظائف الشهري .
تقرير الوظائف الشهري
أظهرت بيانات حكومية صادرة اليوم أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا ارتفع إلى 228 ألفًا في الأسبوع المنتهي في الأول من أبريل، وهو أعلى من التوقعات، لتظل بذلك أعلى مستوى 200 ألف طلب للأسبوع التاسع على التوالي.
وبالأمس، كشفت بيانات أخرى أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف فقط 145 ألف وظيف في مارس مقارنة بإضافة 261 ألف وظيفة في فبراير.
هذا، ويأتي ذلك قبيل صدور تقرير الوظائف الشهري الهام في الولايات المتحدة اليوم الجمعة والذي يوضح مدى الأداء في سوق العمل بوجه عام.
توقعات صندوق النقد
حذر صندوق النقد الدولي من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي خلال الخمس سنوات المقبلة ليسجل أدنى مستوى في أكثر من 30 عاماً.
من جانبها، علقت رئيسة الصندوق “كريستالينا جورجيفا” في خطاب في واشنطن، إنها تتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنحو 3% في السنوات الخمس المقبلة، مع تداعيات تشديد السياسات النقدية.
وحال صدق التوقعات، فإن هذا المستوى من النمو سوف يكون الأقل منذ عام 1990، كما أنه أقل من المتوسط المسجل في خمس سنوات عند 3.8% خلال العشرين عاما الماضية.
وتوقعت “جورجيفا” نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأقل من 3% في العام الجاري، ما يتوافق مع توقعات الصندوق الصادرة في ينايرالماضي عند 2.9%.
وأضافت رئيسة الصندوق: “مع زيادة التوترات الجيوسياسية والضغوط التضخمية المرتفعة، فإن التعافي لا يزال بعيد المنال”.
وسوف تغلق أسواق الأسهم والسندات في وول ستريت بأمريكا وعدد من الأسواق الأوروبية اليوم الجمعة للاحتفال بالجمعة العظيمة.
وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بأقل من 0.1% (نحو 2.5 نقطة) إلى 33485 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.6%.
وصعد مؤشر ” ستاندرد آند بورز500″ الأوسع نطاقاً بنسبة 0.4% (حوالي 14 نقطة) إلى 4105 نقاط، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.1%
وتراجع مؤشر “ناسداك” بنسبة 0.7% (حوالي 91 نقطة) إلى 12088 نقطة، وبلغت خسائره الأسبوعية 1.1%.