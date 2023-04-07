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الأسهم الأمريكية تغلق الخميس مرتفعة قبيل صدور تقرير الوظائف الشهرية

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حذر صندوق النقد الدولي من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي خلال الخمس سنوات ‏المقبلة

الأسهم الأمريكية تغلق الخميس مرتفعة قبيل صدور تقرير الوظائف الشهرية
أيمن عزام

أيمن عزام

9:43 ص, الجمعة, 7 أبريل 23

ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات اليوم الخميس – آخر ‏جلسات الأسبوع – وذلك قبيل صدور تقرير الوظائف الشهري .‏


تقرير الوظائف الشهري


أظهرت بيانات حكومية صادرة اليوم أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في ‏أمريكا ارتفع إلى 228 ألفًا في الأسبوع المنتهي في الأول من أبريل، وهو ‏أعلى من التوقعات، لتظل بذلك أعلى مستوى 200 ألف طلب للأسبوع التاسع على ‏التوالي.‏


وبالأمس، كشفت بيانات أخرى أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف فقط 145 ألف ‏وظيف في مارس مقارنة بإضافة 261 ألف وظيفة في فبراير.‏


هذا، ويأتي ذلك قبيل صدور تقرير الوظائف الشهري الهام في الولايات المتحدة اليوم الجمعة والذي يوضح مدى الأداء في سوق العمل بوجه عام.‏


توقعات صندوق النقد


حذر صندوق النقد الدولي من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي خلال الخمس سنوات ‏المقبلة ليسجل أدنى مستوى في أكثر من 30 عاماً.‏


من جانبها، علقت رئيسة الصندوق “كريستالينا جورجيفا” في خطاب في واشنطن، ‏إنها تتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنحو 3% في السنوات الخمس المقبلة، مع ‏تداعيات تشديد السياسات النقدية.‏


وحال صدق التوقعات، فإن هذا المستوى من النمو سوف يكون الأقل منذ عام ‏‏1990، كما أنه أقل من المتوسط المسجل في خمس سنوات عند 3.8% خلال ‏العشرين عاما الماضية.‏


وتوقعت “جورجيفا” نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأقل من 3% في العام ‏الجاري، ما يتوافق مع توقعات الصندوق الصادرة في ينايرالماضي ‏عند 2.9%.‏


وأضافت رئيسة الصندوق: “مع زيادة التوترات الجيوسياسية والضغوط التضخمية ‏المرتفعة، فإن التعافي لا يزال بعيد المنال”.‏


وسوف تغلق أسواق الأسهم والسندات في وول ستريت بأمريكا وعدد من الأسواق ‏الأوروبية اليوم الجمعة للاحتفال بالجمعة العظيمة.‏


وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بأقل من 0.1% (نحو 2.5 ‏نقطة) ‏إلى 33485 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.6%.
وصعد مؤشر ” ستاندرد آند بورز500″  الأوسع نطاقاً بنسبة 0.4% (حوالي 14 ‏نقطة) ‏إلى 4105 نقاط، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.1%
وتراجع مؤشر “ناسداك” بنسبة 0.7% (حوالي 91 نقطة) إلى 12088 نقطة،‏ ‏وبلغت خسائره الأسبوعية 1.1%.

أيمن عزام

أيمن عزام

9:43 ص, الجمعة, 7 أبريل 23