الأسهم الأمريكية تغلق الخميس مرتفعة في أعقاب بيانات اقتصادية

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الخميس وعززت مكاسبها في أعقاب صدور بيانات اقتصادية فضلاً عن نتائج أعمال الشركات لا سيما شركة ميتا ولا دفعت ناسداك نحو ارتفاعات قوية.
بيانات اقتصادية
كشفت القراءة الاولى من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة عن الربع السنوي أن الاقتصاد الأمريكي سجل نمواً بنسبة 1.1% بينما توقع المحللون تحقيق نمو بنسبة 2%.
على النقيض، انخفض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا خلال الأسبوع الماضي إلى 230 ألف طلب من 246 ألف طلب بينما توقع المحللون ارتفاعها إلى 247 ألف طلب.
ومن المنتظر غدا الجمعة صدور بيانات مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة وهي بيانات يعتمد عليها الاحتياطي الفيدرالي في قياس أداء التضخم تمهيدا لاجتماعه في الأسبوع القادم لمناقشة السياسة النقدية وسط توقعات برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
نتائج أعمال الشركات
وصدرت هذا الأسبوع نتائج أعمال عدد من شركات التكنولوجيا الكبرى أبرزها مايكروسوفت وألفابت وميتا، وحققت جميعها نتائج قوية شملت أرباحا وإيرادات أعلى من المتوقع في الربع السنوي الأول، كما قفز سهم ميتا اليوم بأكثر من 15% مما دفع ناسداك نحو الصعود.
وصدرت يوم الخميس صدر نتائج أعمال المزيد من الشركات التكنولوجية أبرزها أمازون دوت كوم وإنتل كورب وسناب.
وعند الإغلاق، قفز مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 1.6% (نحو 524 نقطة) إلى 33826 نقطة.
وصعد مؤشر “إس أند بي 500” الأوسع نطاقاً بنسبة 2% (ما يعادل 79 نقطة) إلى 4135 نقطة.
وارتفع مؤشر “ناسداك” بنسبة 2.4% (حوالي 288 نقطة) إلى 12142 نقطة.