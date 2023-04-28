الأسهم الأمريكية تغلق الخميس مرتفعة في أعقاب بيانات اقتصادية

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الخميس وعززت مكاسبها ‏في أعقاب صدور بيانات اقتصادية فضلاً عن نتائج أعمال الشركات لا سيما شركة ‏ميتا ولا دفعت ناسداك نحو ارتفاعات قوية.‏



بيانات اقتصادية



كشفت القراءة الاولى من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة عن الربع ‏السنوي أن الاقتصاد الأمريكي سجل نمواً بنسبة 1.1% بينما توقع المحللون تحقيق ‏نمو بنسبة 2%.‏



على النقيض، انخفض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا خلال الأسبوع ‏الماضي إلى 230 ألف طلب من 246 ألف طلب بينما توقع المحللون ارتفاعها إلى ‏‏247 ألف طلب.‏



ومن المنتظر غدا الجمعة صدور بيانات مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في ‏الولايات المتحدة وهي بيانات يعتمد عليها الاحتياطي الفيدرالي في قياس أداء ‏التضخم تمهيدا لاجتماعه في الأسبوع القادم لمناقشة السياسة النقدية وسط توقعات ‏برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.‏



نتائج أعمال الشركات



وصدرت هذا الأسبوع نتائج أعمال عدد من شركات التكنولوجيا الكبرى أبرزها ‏مايكروسوفت وألفابت وميتا، وحققت جميعها نتائج قوية شملت أرباحا وإيرادات ‏أعلى من المتوقع في الربع السنوي الأول، كما قفز سهم ميتا اليوم بأكثر من 15% ‏مما دفع ناسداك نحو الصعود.‏



وصدرت يوم الخميس صدر نتائج أعمال المزيد من الشركات التكنولوجية أبرزها ‏أمازون دوت كوم وإنتل كورب وسناب.‏



وعند الإغلاق، قفز مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 1.6% (نحو 524 ‏نقطة) ‏إلى 33826 نقطة.



وصعد مؤشر “إس أند بي 500” الأوسع نطاقاً بنسبة 2% (ما يعادل 79 نقطة) ‏إلى 4135 نقطة.



وارتفع مؤشر “ناسداك” بنسبة 2.4% (حوالي 288 نقطة) إلى 12142 نقطة.