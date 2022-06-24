الأسهم الأمريكية تغلق الخميس مرتفعة بعد تصريحات لبنك الاحتياطي الفيدرالي

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية ، جلسة تداول الخميس 23 يونيو 2022، على ارتفاع، متأثرة بتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي وترقب المستثمرين مخاطر الركود والتضخم.

ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.6% أو ما يعادل 149 نقطة مسجلاً مستوى 30677 نقطة.

كما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.9% أو ما يعادل 35 نقطة مسجلاً مستوى 3795 نقطة.

وصعد مؤشر «ناسداك» بنسبة 1.6% أو ما يعادل 179 نقطة مسجلاً مستوى 11232 نقطة.

وأعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي، أن المصارف الأمريكية نجحت في اختبار التحمل السنوي، مؤكداً قدرتها على مواصلة إقراض الأسر والشركات حتى في حالة الركود الحاد.

وقال الاحتياطي الفيدرالي وفقاً لبيان، إن البنوك الكبرى التي خضعت للاختبار ظلت أعلى من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال في أسوأ سيناريوهات الاختبار، لكنها سوف تسجل خسائر إجمالية تتجاوز 600 مليار دولار.