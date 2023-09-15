الأسهم الأمريكية تغلق الخميس مرتفعة بعد بيانات اقتصادية إيجابية

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات اليوم الخميس، عقب صدور ‏بيانات اقتصادية إيجابية تثير تكهنات المستثمرين حيال قرار الاحتياطي الفيدرالي ‏المرتقب.‏

وأظهرت بيانات حكومية صادرة اليوم ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات ‏المتحدة بنسبة 0.7% في أغسطس، متجاوزًا التوقعات البالغة 0.4%، وصعد ‏‏1.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ‏

صدور بيانات اقتصادية إيجابية

كما ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة 0.6% في أغسطس مقارنة مع يوليو، ‏بينما أشارت التوقعات لارتفاعها 0.1%، أما باستثناء أسعار البنزين المتذبذبة، فقد ‏ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة بقيمته الأساسية بنسبة 0.2%. ‏

بالأمس، كشفت تقارير مكتب الإحصاء، عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في ‏الولايات المتحدة بنسبة 3.7% على أساس سنوي خلال أغسطس، مقارنة ‏بالتوقعات البالغة 3.6%. ‏

من غير المتوقع أن تغير بيانات التضخم لشهر أغسطس مسار بنك الاحتياطي ‏الفيدرالي في اجتماع السياسة الذي يبدأ في التاسع عشر من سبتمبر، حيث تتوقع ‏الأسواق تثبيت الفائدة دون تغيير. ‏

ومع ذلك، يترقب المستثمرون المزيد من البيانات التي يمكن أن تغير قرار ‏الفيدرالي خلال آخر اجتماعين لهذا العام، وتدفعه إلى زيادة الفائدة مرة أخرى ‏لاحتواء الضغوط التضخمية.‏

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات حكومية أن عدد طلبات إعانة البطالة في ‏أمريكا ارتفع إلى 220 ألف طلب في الأسبوع الماضي من 217 ألف طلب في ‏القراءة السابقة، في حين توقع المحللون ارتفاعا عند 226 ألفاً.‏

وفي ختام التداولات، ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 1%، ‏وصعد كلا من مؤشر “إس أند بي 500” الأوسع نطاقاً و مؤشر “ناسداك” بنسبة 0.8%.‏