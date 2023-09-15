الأسهم الأمريكية تغلق الخميس مرتفعة بعد بيانات اقتصادية إيجابية

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات اليوم الخميس، عقب صدور بيانات اقتصادية إيجابية تثير تكهنات المستثمرين حيال قرار الاحتياطي الفيدرالي المرتقب.
وأظهرت بيانات حكومية صادرة اليوم ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بنسبة 0.7% في أغسطس، متجاوزًا التوقعات البالغة 0.4%، وصعد 1.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
صدور بيانات اقتصادية إيجابية
كما ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة 0.6% في أغسطس مقارنة مع يوليو، بينما أشارت التوقعات لارتفاعها 0.1%، أما باستثناء أسعار البنزين المتذبذبة، فقد ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة بقيمته الأساسية بنسبة 0.2%.
بالأمس، كشفت تقارير مكتب الإحصاء، عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 3.7% على أساس سنوي خلال أغسطس، مقارنة بالتوقعات البالغة 3.6%.
من غير المتوقع أن تغير بيانات التضخم لشهر أغسطس مسار بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع السياسة الذي يبدأ في التاسع عشر من سبتمبر، حيث تتوقع الأسواق تثبيت الفائدة دون تغيير.
ومع ذلك، يترقب المستثمرون المزيد من البيانات التي يمكن أن تغير قرار الفيدرالي خلال آخر اجتماعين لهذا العام، وتدفعه إلى زيادة الفائدة مرة أخرى لاحتواء الضغوط التضخمية.
وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات حكومية أن عدد طلبات إعانة البطالة في أمريكا ارتفع إلى 220 ألف طلب في الأسبوع الماضي من 217 ألف طلب في القراءة السابقة، في حين توقع المحللون ارتفاعا عند 226 ألفاً.
وفي ختام التداولات، ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 1%، وصعد كلا من مؤشر “إس أند بي 500” الأوسع نطاقاً و مؤشر “ناسداك” بنسبة 0.8%.