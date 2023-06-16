الأسهم الأمريكية تغلق الخميس مرتفعة بعد استيعاب قرار الاحتياطي الفيدرالي

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الخميس، وعززت مكاسبها بعد استيعاب قرار الاحتياطي الفيدرالي.
وأعلن الاحتياطي الفيدرالي في قرار عاجل عن الإبقاء على معدل الفائدة عند النطاق بين 5.00% و5.25% دون تغيير، وهي خطوة توقعتها الأسواق بشكل كبير.
استيعاب قرار الاحتياطي الفيدرالي
وأفاد الفدرالي عقب اجتماع استمر يومين إنهم سيستغرقون ستة أسابيع أخرى لرؤية آثار تحركات السياسة النقديةK حيث يخوض الفيدرالي معركة ضد التضخم أظهرت مؤخرًا بعض المؤشرات الإيجابية.
وفي بيانه، توقع مسئولو الفيدرالي الأمريكي الفائدة عند نسبة 4.6% في عام 2024، و3.4% في عام 2025. وهذا أعلى من التوقعات السابقة في اجتماع مارس عند 4.3% و3.1% على الترتيب.
ومع ذلك تشير تقديرات إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ خفض أسعار الفائدة - بنقطة مئوية كاملة في عام 2024، وأبقى على توقعاته بشأن الفائدة على المدى الطويل عند 2.5%.
كما رفع الفيدرالي توقعاته للنمو الاقتصادي الأمريكي إلى 1% في العام الحالي، مقارنة بتقديرات اجتماع مارس عند نمو بنسبة 0.4%.
وأعرب المسئولون عن تفاؤلهم بشأن البطالة متوقعين معدلها عند 4.1% بحلول نهاية العام، مقارنة بـ4.5% في توقعات مارس.
وفيما يتعلق بالتضخم، فقد رفعوا توقعاتهم إلى 3.9% من تقديرات سابقة عند 3.6 %.
تصريحات باول
قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن الطريق لا يزال طويلًا قبل إعادة التضخم إلى المعدل المستهدف عند مستوى 2%، وهو ما يشكل إشارة واضحة إلى أن المركزي الأمريكي سيواصل رفع الفائدة هذا العام.
وأضاف، في مؤتمر صحفي، أن الأمر سوف يستغرق وقتًا كذلك حتى يظهر الأثر الكامل للتشديد النقدي على الاقتصاد الأمريكي.
وأفاد باول أن الضغوط التضخمية مستمرة في الارتفاع لكن الفيدرالي قطع شوطًا طويلًا في محاربة التضخم.
وأوضح أيضًا أن جميع صناع السياسة النقدية بالفيدرالي تقريبًا يرون أن من المناسب زيادة رفع الفائدة هذا العام، مشددًا على الالتزام تمامًا بمستهدف التضخم عند 2%.
المركزي الأوروبي
ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الثامنة على التوالي كما كان متوقعًا الخميس 15 يونيو، وأشار إلى مزيد من تشديد السياسة، في الوقت الذي يكافح فيه التضخم المرتفع.
وقام البنك المركزي الأوروبي بزيادة تكاليف الاقتراض بمقدار 4 نقاط مئوية مجتمعة في السنة، وهي أسرع وتيرة على الإطلاق، لكن من الواضح الآن أن الذروة تلوح في الأفق، ويتحول الجدل ببطء إلى المدة التي يجب أن تظل فيها المعدلات عند المستويات الحالية.
بيانات اقتصادية
استقرت طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا، حيث بلغت 262 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي دون تغيير، لكنها جاءت أعلى من المتوقع عند 249 ألفًا.
وارتفع مؤشر مبيعات التجزئة بنسبة 0.3% خلال مايو على أساس شهري، بخلاف التقديرات بانخفاضه بنسبة 0.1%، بينما انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 0.2 % خلال مايو على أساس شهري بعد شهرين متتاليين من الارتفاع.
وفي ختام الجلسة، قفز مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 1.3% (428 نقطة) إلى 34408 نقاط.
وصعد مؤشر “إس أند بي 500” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.2% (ما يعادل 53 نقطة) إلى 4425 نقطة.
وارتفع مؤشر “ناسداك” بنسبة 1.1% (حوالي 156 نقطة) إلى 13782 نقطة.