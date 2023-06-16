الأسهم الأمريكية تغلق الخميس مرتفعة بعد استيعاب قرار الاحتياطي الفيدرالي

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الخميس، وعززت مكاسبها ‏بعد استيعاب قرار الاحتياطي الفيدرالي.‏

وأعلن الاحتياطي الفيدرالي في قرار عاجل عن الإبقاء على معدل الفائدة عند ‏النطاق بين 5.00% و5.25% دون تغيير، وهي خطوة توقعتها الأسواق بشكل ‏كبير.‏

استيعاب قرار الاحتياطي الفيدرالي

وأفاد الفدرالي عقب اجتماع استمر يومين إنهم سيستغرقون ستة أسابيع أخرى ‏لرؤية آثار تحركات السياسة النقديةK حيث يخوض الفيدرالي معركة ضد التضخم ‏أظهرت مؤخرًا بعض المؤشرات الإيجابية.‏

وفي بيانه، توقع مسئولو الفيدرالي الأمريكي الفائدة عند نسبة 4.6% في عام 2024، ‏و3.4% في عام 2025. وهذا أعلى من التوقعات السابقة في اجتماع مارس ‏عند 4.3% و3.1% على الترتيب.‏

ومع ذلك تشير تقديرات إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ خفض أسعار الفائدة ‏‏- بنقطة مئوية كاملة في عام 2024، وأبقى على توقعاته بشأن الفائدة على المدى ‏الطويل عند 2.5%.‏

كما رفع الفيدرالي توقعاته للنمو الاقتصادي الأمريكي إلى 1% في العام الحالي، ‏مقارنة بتقديرات اجتماع مارس عند نمو بنسبة 0.4%.‏

وأعرب المسئولون عن تفاؤلهم بشأن البطالة متوقعين معدلها عند 4.1% بحلول ‏نهاية العام، مقارنة بـ4.5% في توقعات مارس.‏

وفيما يتعلق بالتضخم، فقد رفعوا توقعاتهم إلى 3.9% من تقديرات سابقة عند ‏‏3.6 %.

تصريحات باول

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن الطريق لا يزال طويلًا قبل إعادة ‏التضخم إلى المعدل المستهدف عند مستوى 2%، وهو ما يشكل إشارة واضحة إلى ‏أن المركزي الأمريكي سيواصل رفع الفائدة هذا العام.‏

وأضاف، في مؤتمر صحفي، أن الأمر سوف يستغرق وقتًا كذلك حتى يظهر الأثر ‏الكامل للتشديد النقدي على الاقتصاد الأمريكي.‏

وأفاد باول أن الضغوط التضخمية مستمرة في الارتفاع لكن الفيدرالي قطع شوطًا ‏طويلًا في محاربة التضخم.‏

وأوضح أيضًا أن جميع صناع السياسة النقدية بالفيدرالي تقريبًا يرون أن من ‏المناسب زيادة رفع الفائدة هذا العام، مشددًا على الالتزام تمامًا بمستهدف التضخم ‏عند 2%.‏

المركزي الأوروبي

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الثامنة على التوالي كما كان ‏متوقعًا الخميس 15 يونيو، وأشار إلى مزيد من تشديد السياسة، في الوقت ‏الذي يكافح فيه التضخم المرتفع.‏

وقام البنك المركزي الأوروبي بزيادة تكاليف الاقتراض بمقدار 4 نقاط مئوية ‏مجتمعة في السنة، وهي أسرع وتيرة على الإطلاق، لكن من الواضح الآن أن ‏الذروة تلوح في الأفق، ويتحول الجدل ببطء إلى المدة التي يجب أن تظل فيها ‏المعدلات عند المستويات الحالية.‏

بيانات اقتصادية

استقرت طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا، حيث بلغت 262 ألف طلب خلال ‏الأسبوع الماضي دون تغيير، لكنها جاءت أعلى من المتوقع عند 249 ألفًا.‏

وارتفع مؤشر مبيعات التجزئة بنسبة 0.3% خلال مايو على أساس شهري، ‏بخلاف التقديرات بانخفاضه بنسبة 0.1%، بينما انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة ‏‏0.2 % خلال مايو على أساس شهري بعد شهرين متتاليين من الارتفاع.‏

وفي ختام الجلسة، قفز مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 1.3% ‏‏(428 ‏نقطة) ‏إلى 34408 نقاط.

وصعد مؤشر “إس أند بي 500” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.2% (ما يعادل 53 ‏نقطة) ‏إلى 4425 نقطة.

وارتفع مؤشر “ناسداك” بنسبة 1.1% (حوالي 156 نقطة) إلى 13782 نقطة.