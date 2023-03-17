الأسهم الأمريكية تغلق الخميس مرتفعة بعد تدخل البنوك الكبرى

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل قوي في ختام جلسة اليوم الخميس، مع تدخُّل البنوك الكبرى لدعم الثقة في النظام المصرفي. وصعد مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 1.17% أو ما يعادل 372 نقطة ليسجل 32.246 ألف نقطة.

كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 1.8% أو 68 نقطة ليسجل 3960 نقطة، وزاد “ناسداك” بنسبة 2.5% ما يعادل 283 نقطة 11.717 ألف نقطة.

الأسهم الأمريكية

وأعلنت مجموعة من البنوك الأمريكية الكبرى ضخ ودائع بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليار دولار في “فيرست ريبابليك بنك”، في إطار جهود دعم المصرف والثقة في النظام المصرفي.

وتحوَّل سهم “فيرست ريبابليك” للصعود بنحو 10% عند الإغلاق، بعد هبوط يقارب 36%، في وقت سابق من الجلسة.

كما ذكر بنك “كريدي سويس” أنه سيقترض 54 مليار دولار من البنك المركزي السويسري؛ لدعم وضعه المالي وتهدئة مخاوف المستثمرين.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية، في تصريحات للجنة المالية في مجلس الشيوخ الأمريكي، إن النظام المصرفي سليم، وودائع الأمريكيين آمنة.

ورفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة على الودائع بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى 3%، وهو ما كان متوقعًا بالفعل قبل ظهور المخاوف بشأن النظام المصرفي.