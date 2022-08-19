الأسهم الأمريكية تغلق الخميس مرتفعة بدعم من بيانات اقتصادية

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات اليوم الخميس مدعومة ببيانات ‏اقتصادية إيجابية، فضلًا عن تقييم الأسواق محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.‏

وكان محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ‏الصادر ‏أمس الأول الأربعاء، قد ‏كشف أن ‏أعضاء البنك المركزي مصرُّون على الاستمرار في ‏سياسة ‏رفع ‏معدل الفائدة إلى ‏حين السيطرة على التضخم وانخفاضه بشكل ملحوظ.‏

أداء الأسهم الأمريكية الخميس

ولم يحدد مسئولو الفيدرالي أية توقعات بشأن قرارات الزيادة ‏المقبلة ‏في ‏الفائدة، ‏لكنهم يرون أن مستوى الفائدة المحايد (الذي لا يدعم ولا ‏يضغط ‏على ‏الاقتصاد) ‏يمكن أن يكون قرب النطاق ما بين 2.25% و2.50%.‏

وأظهرت بيانات اقتصادية، صادرة اليوم، أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في ‏الولايات المتحدة انخفض في الأسبوع الماضي إلى 250 ألف طلب من 252 ألف ‏طلب في القراءة السابقة، بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع عند 265 ألفًا.‏

وفي ختام الجلسة، ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.1% (ما يعادل ‏‏19 ‏نقطة) إلى 33999 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 34043 نقطة وأقل ‏مستوى ‏عند 33844 نقطة.‏

وصعد “إس أند بي 500” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.2% (ما يعادل 10 نقاط) ‏إلى ‏‏4284 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 4292 نقطة وأقل مستوى عند 4261 ‏نقطة.‏

وارتفع مؤشر “ناسداك” بنسبة 0.2% (ما يعادل 27 نقطة) إلى 12965 ‏نقطة، ‏وسجل أعلى مستوى عند 13002 نقطة وأقل مستوى عند 12873 نقطة.‏