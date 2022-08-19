الأسهم الأمريكية تغلق الخميس مرتفعة بدعم من بيانات اقتصادية

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات اليوم الخميس مدعومة ببيانات اقتصادية إيجابية، فضلًا عن تقييم الأسواق محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.
وكان محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الصادر أمس الأول الأربعاء، قد كشف أن أعضاء البنك المركزي مصرُّون على الاستمرار في سياسة رفع معدل الفائدة إلى حين السيطرة على التضخم وانخفاضه بشكل ملحوظ.
أداء الأسهم الأمريكية الخميس
ولم يحدد مسئولو الفيدرالي أية توقعات بشأن قرارات الزيادة المقبلة في الفائدة، لكنهم يرون أن مستوى الفائدة المحايد (الذي لا يدعم ولا يضغط على الاقتصاد) يمكن أن يكون قرب النطاق ما بين 2.25% و2.50%.
وأظهرت بيانات اقتصادية، صادرة اليوم، أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة انخفض في الأسبوع الماضي إلى 250 ألف طلب من 252 ألف طلب في القراءة السابقة، بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع عند 265 ألفًا.
وفي ختام الجلسة، ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.1% (ما يعادل 19 نقطة) إلى 33999 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 34043 نقطة وأقل مستوى عند 33844 نقطة.
وصعد “إس أند بي 500” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.2% (ما يعادل 10 نقاط) إلى 4284 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 4292 نقطة وأقل مستوى عند 4261 نقطة.
وارتفع مؤشر “ناسداك” بنسبة 0.2% (ما يعادل 27 نقطة) إلى 12965 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 13002 نقطة وأقل مستوى عند 12873 نقطة.