الأسهم الأمريكية تغلق الخميس مرتفعة برغم انكماش الناتج المحلي الإجمالي

أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسة تداولات الخميس على ارتفاع، رغم انكماش الناتج المحلي الإجمالي ومع تقييم آفاق السياسة النقدية.

وصعد مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 1.03% أو ما يعادل 332 نقطة ليسجل 32.529 ألف نقطة.

كما ارتفع “S&P 500” بنحو 1.2% أو 48 نقطة مسجلًا 4072 نقطة، وزاد “ناسداك” بنسبة 1.08% أو 130 نقطة عند 12.162 ألف نقطة.

أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية الخميس

وقلص المستثمرون توقعاتهم بشأن وتيرة رفع الفائدة الأمريكية في الفترة المقبلة، بعد بيانات أظهرت انكماش الاقتصاد للفصل الثاني على التوالي.

وقال الرئيس الأمريكي “جو بايدن” إن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي لا يمثل صدمة بالنظر إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يعمل على خفض معدل التضخم، في حين اعتبرت وزيرة الخزانة “جانيت يلين” أن الاقتصاد يشهد تباطؤاً لكنه يظل بعيد عن التعريف الأوسع للركود.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع بالأمس معدل الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي، لكن رئيس البنك “جيروم باول” أشار إلى أنه قد يكون من المناسب إبطاء وتيرة زيادة الفائدة في مرحلة ما.

وفيما يتعلق بنتائج الأعمال، هبط سهم “ميتا” بنحو 5.2% بعد إعلان الشركة المالكة لموقع “فيسبوك” تسجيل أول هبوط فصلي للإيرادات على الإطلاق.