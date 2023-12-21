الأسهم الأمريكية تغلق الخميس مرتفعة بدعم من البيانات الاقتصادية

أغلقت الأسهم الأمريكية مرتفعة يوم الخميس، مستردة معظم خسائر اليوم السابق، إذ غذت البيانات الاقتصادية التفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفف السياسة النقدية مما أنعش شهية المستثمرين للمخاطرة، بحسب وكالة رويترز.

سجلت الأسهم الأمريكية الثلاثة الرئيسية مكاسب مع ارتفاع أسعار الرقائق، بقيادة شركة ميكرون تكنولوجي بعد توقعاتها الفصلية الأفضل من المتوقع، مما وضع مؤشر ناسداك الثقيل في المقدمة.

اكتسب الارتفاع زخما مع اقتراب الجلسة من نهايتها.

البيانات الاقتصادية

أظهرت بيانات يوم الخميس أن النمو الاقتصادي الأمريكي في الربع الثالث لم يكن قويا كما كان متوقعا في الأصل، كما ظهرت تشققات في سوق العمل الضيق، والذي يعتبره بنك الاحتياطي الفيدرالي عقبة أمام تهدئة التضخم.

قال بيتر توز، رئيس شركة انفسيتمنت كاونسل في شارلوتسفيل، فيرجينيا: “حقيقة أن رقم الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث لم يتم تعديله صعودًا، بل تم تخفيضه في الواقع، يمنح المستثمرين ارتياحًا لأن المسار الذي يسير عليه بنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي أعلنوه الأسبوع الماضي، لن يتغير في أي وقت قريب”.

تراجعت الأسهم الأمريكية بشكل مفاجئ في وقت متأخر من بعد ظهر يوم الأربعاء، لتقطع ارتفاعًا استمر عدة جلسات، في عمليات بيع ربما تسارعت بسبب نشاط التحوط المرتبط بتداولات الخيارات قصيرة الأجل.

وقال جريج باسوك، الرئيس التنفيذي لشركة AXS Investments في نيويورك: “كانت رواية المستثمرين أمس تدور حول جني الأرباح في أعقاب ارتفاع متواصل طويل جدًا خلال العطلات”.

وقال باسوك: “سيكون المستثمرون حذرين في الشراء عند هذه الانخفاضات”، مضيفًا أنه يعتقد أن الأسهم “ستنهي العام بقوة”.

تتوقع الأسواق المالية احتمالية بنسبة 71.3% أن يقوم البنك المركزي الأمريكي بتخفيض سعر الفائدة المستهدف على أموال الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 25 نقطة أساس في أقرب وقت من شهر مارس، وفقًا لأداة فيدووتش من سي إم إي.