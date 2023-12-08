الأسهم الأمريكية تغلق الخميس مرتفعة بقيادة شركات التكنولوجيا

ارتفعت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الخميس، بقيادة شركات التكنولوجيا، مما سمح لمؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بكسر سلسلة الخسائر المستمرة لمدة ثلاثة أيام مع اقتراب تقرير الوظائف المهم للغاية يوم الجمعة.

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 0.80 بالمئة إلى 4585.59 نقطة، في حين أضاف المؤشر داو جونز الصناعي 62.95 نقطة، أو 0.17 بالمئة، إلى 36117.38 نقطة.

صعود أسهم شركات التكنولوجيا

وتقدم مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.37% إلى 14339.99 مع تفوق أداء أسهم التكنولوجيا.

ارتفعت أسهم شركة الفابيت ، الشركة الأم لشركة جوجل ، بأكثر من 5% مع ترحيب المتداولين بإطلاق الشركة لنموذج جيمني للذكاء الاصطناعي. أضافت نفيديا و أم إم دي أيضًا أكثر من 2% و9% على التوالي.

وتفوق مؤشر ناسداك أيضًا على مدار الأسبوع، مرتفعًا بنحو 0.2%. يتجه مؤشرا داو جونز وستاندرد آند بورز 500 لإنهاء الأسبوع على انخفاض بنحو 0.4% و0.2% على التوالي.

قطعت مكاسب يوم الخميس أول خطوط سلبية استمرت ثلاثة أيام منذ أكتوبر لمؤشري داو جونز وستاندرد آند بورز 500.

وقد أثارت هذه الخسائر مخاوف بشأن ما إذا كان الارتفاع في أواخر عام 2023 قد توقف. لا تزال المؤشرات الرئيسية الثلاثة مستعدة لإنهاء الربع الرابع والسنة على ارتفاع، مما يؤكد قوة الارتفاع الذي شهدناه سابقًا.

كان سوق العمل محط اهتمام المستثمرين هذا الأسبوع وسط سلسلة من البيانات المختلطة.

وتيرة تسريح العمال لم تتزايد

كانت طلبات الحصول على إعانات البطالة الأسبوعية الصادرة يوم الخميس أقل من توقعات الاقتصاديين وانخفضت قراءة طلبات الحصول على إعانات البطالة المستمرة، مما يشير إلى أن وتيرة تسريح العمال لم تتزايد.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات في البداية على خلفية الأرقام، مما يعكس المخاوف بشأن قوة سوق العمل على الرغم من جهود بنك الاحتياطي الفيدرالي لترويض التضخم. وارتفع العائد في أحدث مرة بنحو 3 نقاط أساس إلى 4.148%.

أظهرت بيانات الوظائف الخاصة الصادرة يوم الأربعاء أن أصحاب العمل أضافوا وظائف أقل مما توقعه الاقتصاديون.

في غضون ذلك، انخفض حجم فرص العمل في أكتوبر إلى أدنى مستوى له منذ مارس 2021، وفقا لبيانات وزارة العمل الصادرة يوم الثلاثاء.

ويتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت داو جونز آراءهم إضافة 190 ألف وظيفة في نوفمبر، وهو ما يمثل زيادة عن الشهر السابق. ويأمل المستثمرون في ظهور علامات تباطؤ في سوق العمل، مما يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لوقف رفع أسعار الفائدة.