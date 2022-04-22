الأسهم الأمريكية تغلق الخميس متراجعة مع تقييم الأعمال الفصلية

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند إغلاق جلسة تداول الخميس، وهبط مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 1% أو ما يعادل 368 نقطة عند 34.792 ألف نقطة، بعدما وصل إلى 35.492 ألف نقطة خلال التعاملات.

تراجع الأسهم الأمريكية

كما سجل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 تراجعًا بنسبة 1.5% أو ما يعادل 66 نقطة تقريبًا عند 4393 نقطة.

وكان مؤشر “ناسداك” الأسوأ أداء بانخفاضه بنسبة 2.1% أو ما يعادل 278 نقطة عند 13.174 ألف نقطة.

جا، ذلك مع تقييم المستثمرين لنتائج أعمال الشركات الفصلية وتوقعات الزيادة السريعة لمعدل الفائدة في الولايات المتحدة هذا العام.

وتخلت أسهم “وول ستريت” عن المكاسب التي حققتها في بداية الجلسة، متأثرة بتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” بشأن انفتاح البنك على رفع معدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماعه الشهر المقبل.

وأوضح “باول”، في تصريحاته خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي، أن معدل التضخم تجاوز ثلاثة أضعاف هدف البنك البالغ 2%، ما قد يتطلب تعديل السياسة النقدية بوتيرة سريعة إلى حد ما.

صعود عوائد السندات الأمريكية

ودفعت تلك التصريحات عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى الارتفاع من جديد بعد تراجعها الأربعاء، إذ صعد العائد على السندات لآجل 10 سنوات إلى 2.93%، بعدما بدأ العام الجاري عند مستوى 1.5%.

أما عن الأسهم الفردية، فتكبدت أسهم شركات التكنولوجيا خسائر قوية عند الإغلاق، إذ يواصل سهم “نتفليكس” التراجع بنحو 3.5% متأثرًا بسلبية نتائج أعمال الشركة.

و انخفض سهما “إنفيديا” و”ألفابت” بنسبة 6% و2.5% على الترتيب.و تراجع سهم “وارنر بروذرز ديسكفري” بنسبة 6.8% بعد إعلان إنهاء خدمة البث “سي إن إن بلس” بعد أقل من شهر على إطلاقها.