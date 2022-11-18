الأسهم الأمريكية تغلق الخميس متراجعة بقيادة «أمازون»

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسة تداول الخميس، 17 نوفمبر 2022، على تراجع طفيف، حيث نجحت سوق الأسهم في الإغلاق أعلى المستويات المتدنية المسجلة في وقت سابق من الجلسة، بعد تصريحات لمسئولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

أداء الأسهم الأمريكية الخميس

تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي، خلال تعاملات الخميس، بنسبة طفيفة بلغت 0.02%، أو ما يعادل 6 نقاط، مسجلًا 33546 نقطة.

كما هبط أيضاً مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، الأوسع نطاقاً، بنسبة 0.3%، أو ما يعادل 12 نقطة، مسجلًا مستوى 3946 نقطة.

وانخفض مؤشر «ناسداك» بنسبة 0.3%، أو ما يعادل 39 نقطة، مسجلاً مستوى 11144نقطة.

سجلت أسهم التكنولوجيا أداء متقلبًا، حيث صعد سهما «أبل» و«إنتل» بنسبتيْ 1.3% و1.2% على الترتيب، بينما انخفضت أسهم «أمازون» و«تسلا» و«الفابت» بنحو 2.3% و2% و0.5% على التوالي.

وشهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية ارتفاعًا، الخميس، حيث صعد العائد على السندات لأجل عامين عند 4.45%، كما ارتفع عائد الديون مستحَقة السداد بعد 10 سنوات إلى 3.76%.

وفيما يتعلق بالأسواق الأوروبية، خلال جلسة الخميس، 17 نوفمبر 2022، تراجع مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 0.4%، أو ما يعادل نقطتين، مسجلًا مستوى 428 نقطة، وتراجع مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.5% ما يعادل 31 نقطة، مسجلًا مستوى 6576 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.2%، أو ما يعادل 32 نقطة عند مستوى 14266 نقطة، وتراجع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.06% ما يعادل 4 نقاط، مسجلًا 7346 نقطة.

وفي اليابان، تراجع مؤشر «نيكي» بنسبة 0.3% عند مستوى 27.930 ألف نقطة، بينما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.1% مسجلًا 1966 نقطة.