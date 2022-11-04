الأسهم الأمريكية تغلق الخميس متراجعة بعد إشارات عن عدم وقف زيادات الفائدة

أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسة تداولات أمس الخميس على تراجع، وهبط مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.5% أو ما يعادل 146 نقطة ليسجل 32.001 ألف نقطة.

كما تراجع “S&P 500” بنحو 1.06% ما يعادل 39 نقطة مسجلًا 3719 نقطة، وانخفض “ناسداك” بنسبة 1.7% أو 181 نقطة عند 10.342 ألف نقطة.

أداء الأسهم الأمريكية الخميس

جاء ذلك بعد إشارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن عدم وقف زيادة معدلات الفائدة في أي وقت قريب.

وتأثرت سوق الأسهم سلبًا بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية أمس الخميس، حيث صعد العائد على السندات لأجل عامين لأعلى مستوى في 15 عامًا عند 4.7% كما صعد عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.14%.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إنه لا يزال من المبكر الحديث عن وقف رفع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة، لكن هناك إمكانية لتخفيف وتيرة الزيادة.

وأقر البنك المركزي الأمريكي رفع معدل الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي ليصل إلى نطاق 3.75% و4%.

وعلى صعيد الأسهم، انخفض سهم “كوالكوم” بنسبة 7.7% اليوم بعد إعلان الشركة توقعات مالية للربع الأول من العام المالي الحالي أقل من التقديرات.

كما واصل سهم “أمازون” تراجعه للجلسة السابعة على التوالي، منخفضًا بنحو 3% مع إعلان شركة تعليق عمليات تعيين الموظفين الجدد بفعل المخاوف بشأن الآفاق الاقتصادية.

وفي الأسواق الأوروبية، انخفض مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.9% أو ما يعادل 4 نقاط تقريبًا ليغلق عند 409.5 نقطة.

وفي حين صعد مؤشر “فوتسي 100” البريطاني بنحو 0.6% (+44 نقطة) إلى 7188 نقطة، انخفض “داكس” الألماني 0.9% (-126 نقطة) مسجلًا 13.130 ألف نقطة، وتراجع “كاك” الفرنسي 0.5% (-33 نقطة) عند 6243 نقطة.

وفي اليابان، وفي نهاية الجلسة، استقر مؤشر “نيكي” عند 27.663 ألف نقطة، كما استقر مؤشر “توبكس” الأوسع نطاقًا عند 1940 نقطة.