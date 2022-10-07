الأسهم الأمريكية تغلق الخميس متراجعة وسط انتظار تقرير الوظائف الأمريكية الشهري

تراجعت الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات الخميس السادس من أكتوبر الجاري، إذ تتجه الأنظار نحو تقرير الوظائف الأمريكية الشهري.

وفي نهاية الجلسة، تراجع مؤشر داو جونز بنحو 1.15% أو 346 نقطة إلى 29926 نقطة. فيما انخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 1.02% مسجلاً 3744 نقطة، بينما هبط مؤشر ناسداك بنسبة 0.68% مسجلاً 11073 نقطة.

أداء الأسهم الأمريكية الخميس

ومن المقرر صدور تقرير الوظائف الأمريكية الشهري في الولايات المتحدة عن سبتمبر اليوم الجمعة، وسط توقعات بإضافة 248 ألف وظيفة، وبأن يسجل معدل البطالة 3.7%.

فيما أظهرت بيانات إعانة البطالة في الولايات المتحدة ارتفاع الطلبات إلى 219 ألف طلب الأسبوع الماضي من مستويات 190 ألف طلب.

هذا وتجاوز العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات مستويات 3.8% اليوم، فيما تجاوز العائد على السندات لأجل عامين والحساسة لتغييرات السياسة النقدية مستويات 4.2%.

من جانبها صرحت ليزا دي كوك عضوة مجلس المحافظين لدى الاحتياطي الفيدرالي بأنه في ظل ارتفاع التضخم عند مستويات أعلى بكثير من المستهدف عند 2% فإن ذلك من المحتمل أن يتطلب استعادة استقرار الأسعار عبر الزيادة المستمرة للفائدة ثم الحفاظ على السياسة النقدية المتشددة لبعض الوقت.