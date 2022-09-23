الأسهم الأمريكية تغلق الخميس متراجعة وسط مخاوف الركود

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية ، جلسة تداول الخميس، 22 سبتمبر 2022، على تراجع، متأثرة بمخاوف الركود بالتزامن مع جهود السيطرة على التضخم بعد بقرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء، برفع معدل الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للاجتماع الثالث على التوالي.

أداء الأسهم الأمريكية

تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي خلال تعاملات، الخميس، بنسبة 0.3%، أو ما يعادل 107 نقاط، مسجلاً 30076 نقطة.

كما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، الأوسع نطاقاً، بنسبة 0.8%، أو ما يعادل 32 نقطة، مسجلاً مستوى 3757 نقطة.

وتراجع مؤشر «ناسداك» بنسبة 1.4%، أو ما يعادل 153 نقطة، مسجلاً مستوى 11066 نقطة.

ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية

وجاء هبوط البورصة الأمريكية مع تواصل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث صعد العائد على الديون مستحقة السداد بعد عامين أعلى 4.1% لأول مرة منذ عام 2007، كما تجاوز العائد على السندات العشرية حاجز 3.6%.

واستمر الاتجاه الهابط في «وول ستريت»، بعد أن انخفض «داو جونز» الأربعاء بأكثر من 520 نقطة، عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة 75 نقطة أساس للاجتماع الثالث على التوالي، مع توقعات بتسجيلها 4.4% بحلول نهاية العام الجاري و4.6% في 2023.