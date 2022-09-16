الأسهم الأمريكية تغلق الخميس متراجعة وسط تباين توقعات رفع الفائدة

عاودت مؤشرات الأسهم الأمريكية تراجعها من جديد، مع نهاية جلسة تداول الخميس 15 سبتمبر 2022، وشهدت جلسة التداولات حالة من التقلبات بين الصعود والهبوط، وسط تباين توقعات رفع الفائدة في اجتماع السياسة النقدية، الأسبوع المقبل.

تباين توقعات رفع الفائدة

تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي خلال تعاملات أمس، الخميس بنسبة 0.6%، أو ما يعادل 173 نقطة، ليغلق دون مستوى الـ31 ألف نقطة، مسجلاً 30961 نقطة.

كما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، الأوسع نطاقاً، بنسبة 1.1%، أو ما يعادل 44 نقطة، مسجلاً مستوى 3901 نقطة.

وتراجع مؤشر «ناسداك» بنسبة 1.4%، أو ما يعادل 167 نقطة، مسجلاً مستوى 11552 نقطة.

وتوقع بنك «باركليز» تباطؤ النمو العالمي بشكل متزامن، مع انكماش الاقتصادات المتقدمة في الربع الرابع من العام الجاري.

وذكر اقتصاديو البنك في مذكرة بحثية نقلتها «رويترز»، أن النمو الاقتصادي العالمي سيتباطأ إلى 2.2% في العام المقبل، مقابل 2.8% في العام الجاري، ومقارنة بنمو 6.3% في عام 2021.

وأشار «باركليز» إلى أن النمو العالمي يتجه نحو تباطؤ متزامن متزايد، بفعل أزمة الطاقة في أوروبا، واستمرار الإغلاق في الصين، وتشدد شروط التمويل عالمياً.

وفيما يتعلق بالأسواق الأوروبية، خلال جلسة الخميس 15 سبتمبر 2022، تراجع مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 0.9%، ما يعادل نقطتين، مسجلاً مستوى 414 نقطة، كما هبط مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 1.04% بنحو 64 نقطة، مسجلاً مستوى 6157 نقطة.

وتراجع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.5% بنحو 71 نقطة عند مستوى 12956 نقطة، وتراجع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بشكل طفيف، بنحو 0.07%، أو ما يعادل 5 نقاط؛ مسجلاً 7282 نقطة.

وفي اليابان، ارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة 0.2% عند مستوى 27.875 ألف نقطة، كما صعد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.1%، مسجلاً 1950 نقطة.