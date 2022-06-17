الأسهم الأمريكية تغلق الخميس متراجعة وسط عمليات بيع واسعة

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية على انخفاض حاد أمس الخميس، وسط عمليات بيع واسعة النطاق مع تنامي مخاوف الركود بعد تحرك البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم للقضاء على التضخم المتزايد بعد أن رفع نظيرها الأمريكي أسعار الفائدة بأكبر وتيرة منذ 1994.

أداء الأسهم الأمريكية

وتراجع مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” لسادس جلسة في سبع جلسات.

وكانت الأسهم ارتفعت الأربعاء الماضى حين قام مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي برفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس، كما هو متوقع، ليساعد المؤشر على إيقاف أطول سلسلة خسائر يومية منذ أوائل يناير الماضى.

لكن رفع أسعار الفائدة أمس الخميس من قبل البنوك المركزية في سويسرا وبريطانيا أعاد إشعال المخاوف من أن محاولات البنوك المركزية لكبح التضخم قد تؤدي إلى تباطؤ حاد في النمو في جميع أنحاء العالم أو حدوث ركود.

وبحسب البيانات الأولية ، فقد مؤشر “ستاندرد آند بورز” 121.87 نقطة أو 3.22% ليغلق عند 3668.12 نقطة، فيما خسر المؤشر ناسداك المجمع 448.28 نقطة توازي 4.04 % إلى 10650.88 نقطة.

وهبط المؤشر “داو جونز” الصناعي 727.65 نقطة أو 2.37% إلى 29940.88 نقطة.