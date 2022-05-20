الأسهم الأمريكية تغلق الخميس متراجعة وسط مخاوف حدوث ركود اقتصادي

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند إغلاق جلسة تداول الخميس، وسجل مؤشر داو جونز الصناعي تراجعًا بنسبة 0.7% أو ما يعادل 237 نقطة تقريبًا عند 31.253 ألف نقطة.

كما هبط مؤشر S&P 500 بنحو 0.6% أو ما يعادل 23 نقطة تقريبًا عند 3900 نقطة، فيما انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.3% أو ما يعادل 30 نقطة تقريبًا عند 11.388 ألف نقطة.

الأسهم الأمريكية تتراجع الخميس

جاء ذلك مع استمرار حالة القلق لدى المستثمرين حيال حدوث ركود اقتصادي مع تسارع التضخم وتوقعات رفع الفائدة الأمريكية.

وواصلت الأسهم الأمريكية تسجيل المزيد من الخسائر، بعدما تراجعت بصورة حادة في نهاية جلسة أمس الأربعاء، عندما سجل مؤشر داو جونز أسوأ أداء يومي منذ 2020، بفعل تزايد التوقعات بشأن الرفع الحاد للفائدة الأمريكية هذا العام.

وأكدت إستر جورج رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، أن الخسائر الأخيرة للأسهم لم تكن مفاجئة، إذ تعكس جزئيًا تشديد السياسة النقدية، فيما تتوقع أن يواصل البنك رفع الفائدة 50 نقطة أساس في الفترة المقبلة في ظل ارتفاع معدل التضخم.

أما عن الأسهم الفردية، تراجع سهم سيسكو سيستمز بأكثر من 13% في ختام التعاملات، بعدما سجلت شركة المعدات الشبكية الأمريكية إيرادات أقل من التوقعات خلال الربع المالي الثالث من العام الجاري، كما توقعت انخفاض العوائد في الربع الحالي

بالمقابل، سجلت أسهم شركات الطاقة ارتفاعًا بدعم صعود أسعار النفط، إذ ارتفع سهما إكسون موبيل و كونوكو فيليبس بنسبة 0.5% و0.1% على الترتيب، كما صعدت بعض أسهم التكنولوجيا مثل أمازون و إنفيديا بنحو 0.2% و1.1% على الترتيب.