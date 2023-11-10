الأسهم الأمريكية تغلق الخميس متراجعة بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي

أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات، امس الخميس، على انخفاض، مع توقف مؤشر «ستاندر آند بورز 500» عن سلسلة مكاسب استمرت ثماني جلسات، وكسر مؤشر «ناسداك» سلسلة من المكاسب استمرت تسع جلسات متتالية، في أطول موجة صعود في عامين.

تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي



ويأتي أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية بعد أن أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أنه قد تكون هناك حاجة لمزيد من رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم في الولايات المتحدة.

وانخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بأكثر من 220 نقطة، أو 0.6 بالمائة، ليغلق بالقرب من 33892، وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.8 بالمائة، ليفقد 35 نقطة، مسجلا مستوى 4347 نقطة.

وتراجع مؤشر ناسداك بأكثر من 0.9 بالمائة، ليخسر 129 نقطة، مسجلا مستوى 13521 نقطة.