الأسهم الأمريكية تغلق الخميس متراجعة وسط تقييم بيانات اقتصادية قوية

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية، في ختام تداولات اليوم الخميس، مع تقييم صدور بيانات اقتصادية قوية عززت من مخاوف استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية لفترة طويلة.

تراجع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.75% أو 251 نقاط إلى 32784 نقطة، وهو أدنى مستوى في نهاية الجلسة منذ 25 مايو.

تقييم بيانات اقتصادية قوية

وانخفض مؤشر “S&P 500” بنحو 1.2% بما يعادل 49 نقطة عند 4137 نقطة، وهو أدنى مستوى عند الإغلاق منذ جلسة 24 مايو.

كما هبط مؤشر “ناسداك” بنحو 1.75% بما يعادل 225 نقطة عند 12595 نقطة، لينخفض عن متوسطه المتحرك لمدة 200 يوم للمرة الأولى منذ مارس، بحسب “سي إن بي سي”.