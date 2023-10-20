الأسهم الأمريكية تغلق الخميس متراجعة وسط ارتفاع عوائد سندات الخزانة

تراجعت الأسهم الأمريكية في ختام جلسة الخميس، متأثرة بارتفاع عوائد سندات الخزانة وأسعار النفط، مع قلق المستثمرين من بيانات أظهرت استمرار الضغوط التضخمية، رغم تصريحات رئيس الفيدرالي “جيروم باول” باحتمال تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم.

ارتفاع عوائد سندات الخزانة

تداولات، انخفض مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.75% أو 250 نقطة إلى 33414 نقطة، بعد زيادته خلال الجلسة إلى 33852 نقطة.

وتراجع مؤشر “S&P 500” بنحو 0.85% بما يعادل 36 نقطة عند 4278 نقطة، كما هبط مؤشر “ناسداك” بنحو 0.95% بما يعادل 128 نقطة عند 13186 نقطة.

وهبط سهم “تسلا” بنسبة 9.3% إلى 220.11 دولار، بعد نتائج أعمال مخيبة للتوقعات بشأن هامش الربح الإجمالي والأرباح والإيرادات خلال الربع الثالث من هذا العام، وقول رئيسها التنفيذي “إيلون ماسك” إنه قلق بشأن ارتفاع أسعار الفائدة التي تؤثر على الطلب.