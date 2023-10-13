الأسهم الأمريكية تغلق الخميس متراجعة وسط ارتفاع العوائد في سوق السندات

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات الخميس بعد ارتفاع العوائد في سوق السندات واستيعاب محضر اجتماع الفيدرالي.
وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 3.7% على أساس سنوي في سبتمبر وهي نفس قراءة أغسطس، لكن تجاوز التوقعات البالغة 3.6%، في حين ارتفع على أساس شهري 0.4% وبأكثر من التوقعات عند 0.3%.
ارتفاع العوائد في سوق السندات
كما أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية، استقرار طلبات إعانة البطالة الأولية عند 209 آلاف طلب في الأسبوع المنتهي في السابع من أكتوبر.
تجدر الإشارة إلى أن محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الصادر أول أمس قد أظهر أن صناع السياسة يرجحون بلوغ متوسط النطاق المستهدف لأسعار الفائدة نهاية العام الجاري مستوى 5.625%، وهو ما يشير إلى احتمال زيادة الفائدة مرة أخرى.
وعلى صعيد التداولات، هبط مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.5% (ما يعادل 173.73 نقطة) إلى 33,631 نقطة.
وهبط مؤشر “إس أند بي 500” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.6% (ما يعادل 27.34 نقاط) إلى 4349.61 نقطة.
وهبط مؤشر “ناسداك” بنسبة 0.6% (حوالي 85.46٦ نقطة) إلى 13708 نقاط.