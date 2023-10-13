الأسهم الأمريكية تغلق الخميس متراجعة وسط ارتفاع العوائد في سوق السندات

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات الخميس بعد ارتفاع العوائد في سوق السندات واستيعاب محضر اجتماع الفيدرالي.

‏وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في ‏الولايات المتحدة بنسبة 3.7% على أساس سنوي في سبتمبر وهي نفس قراءة ‏أغسطس، لكن تجاوز التوقعات البالغة 3.6%، في حين ارتفع على أساس شهري ‏‏0.4% وبأكثر من التوقعات عند 0.3%.‏

ارتفاع العوائد في سوق السندات

كما أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية، استقرار طلبات إعانة البطالة الأولية ‏عند 209 آلاف طلب في الأسبوع المنتهي في السابع من أكتوبر. ‏

تجدر الإشارة إلى أن محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الصادر أول أمس قد أظهر ‏أن صناع السياسة يرجحون بلوغ متوسط النطاق المستهدف لأسعار الفائدة نهاية ‏العام الجاري مستوى 5.625%، وهو ما يشير إلى احتمال زيادة الفائدة مرة أخرى.‏

وعلى صعيد التداولات، هبط مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.5% (ما يعادل 173.73 نقطة) إلى 33,631 نقطة.

وهبط ‏مؤشر “إس أند بي 500” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.6% (ما يعادل 27.34 نقاط) ‏إلى ‏‏4349.61 نقطة.

وهبط مؤشر “ناسداك” بنسبة 0.6% (حوالي 85.46٦ نقطة) إلى ‏‏13708 نقاط.‏