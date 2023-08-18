الأسهم الأمريكية تغلق الخميس متراجعة وسط استمرار تقييم محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الخميس بعد افتتاحية ‏إيجابية، وذلك في ظل استمرار تقييم محضر اجتماع الاحتياطي ‏الفيدرالي الصادر أمس.‏

وفي ختام التداولات، انخفض مؤشر “داو جونز” الصناعي في ‏بنسبة 0.84% (أو بنحو 290.91 نقطة) إلى 34,474.83 نقطة.

‏وتراجع مؤشر “إس أند بي 500” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.77% إلى 4,370.36 نقطة.

وانخفض مؤشر “ناسداك” بنسبة 1.17% إلى 13,316.93 نقطة.‏

تقييم محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم، تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية بأكبر ‏وتيرة في 5 أسابيع، حيث انخفضت بمقدار 11 ألف طلب إلى 239 ألفًا في ‏الأسبوع المنتهي في الثاني عشر من أغسطس.

وسجل مؤشر النشاط الصناعي للبنك الفيدرالي في فيلادلفيا، قراءة موجبة للمرة ‏الأولى خلال عام، حيث بلغ 12 نقطة في أغسطس ارتفاعًا من سالب 13.5 نقطة ‏في يوليو، وأكثر من التوقعات البالغة 10 نقاط. ‏

وأظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفدرالي أن المسؤولين أعربوا في ‏اجتماعهم السابق في يوليو عن مخاوفهم بشأن وتيرة التضخم، وقالوا إن ‏المزيد من رفع الفائدة سيكون ضرورياً في المستقبل ما لم تتغير بالظروف ‏الاقتصادية.‏

كما أكد محضر الاجتماع قلق معظم الأعضاء في لجنة السوق الفدرالية المفتوحة أن ‏التضخم لا يزال بعيداً عن المستهدف وهناك حاجة للمزيد من التشديد النقدي.

ارتفاع التضخم

ونص محضر الاجتماع على أنه: “في ظل استمرار بقاء التضخم أعلى هدف ‏الفدرالي، واستمرار التشدد في سوق العمل، فإن غالبية المشاركين يرون أن هناك ‏ضغوطاً تضخمية متصاعدة تتطلب المزيد من التشديد في السياسة النقدية”.‏

وفي الوقت الذي قال فيه بعض الأعضاء منذ الاجتماع الماضي أنهم يرون بأن ‏المزيد من رفع الفائدة سيكون غير ضروري، إلا أن محضر الاجتماع أظهر حذراً ‏سائداً فيما بينهم.‏

وخلال مناقشات الاجتماع، واصل أعضاء الفدرالي التأكيد على استمرار التشديد ‏النقدي إلى حين عودة التضخم للمستوى المستهدف عند 2% بمرور الوقت.‏

تجدر الإشارة إلى أن الفيدرالي الأمريكي كان قد قرر في اجتماع يوليو تموز رفع ‏الفائدة إلى النطاق بين 5.00% و5.25%، وهو الأعلى منذ أكثر من 22 عاماً.‏