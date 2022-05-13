الأسهم الأمريكية تغلق الخميس متباينة بسبب القلق من التضخم

أنهت الأسهم الأمريكية تعاملات الخميس على تباين، بفعل قلق المستثمرين من أن يظل التضخم مرتفعا لفترة أطول من المتوقع، وهو ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكثر قوة.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 88.75 نقطة أو 0.28 بالمئة ليغلق عند 31745.36 نقطة.

وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 4.21 نقطة أو 0.09 بالمئة إلى 3931.48 نقطة.

وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 6.99 نقطة أو 0.12 بالمئة إلى 11371.23 نقطة.

وانخفض داو جونز لليوم السادس على التوالي، حيث فشل التجار مرة أخرى في العثور على موطئ قدم في سوق متقلبة بشكل متزايد.

أداء الأسهم الأمريكية خلال 2022



وصل مؤشر ستاندرد اند بورز إلى مستوى منخفض جديد لعام 2022، ليغلق أكثر من 18% من أعلى مستوى له في 52 أسبوعا ويقترب من منطقة السوق الهابطة.

من بين المتوسطات الرئيسية، يعد مؤشر ناسداك هو الوحيد في منطقة السوق الهابطة، بعد أن انخفض بنحو 30% من أعلى مستوى قياسي له – حيث تستمر أسهم التكنولوجيا في الانهيار.

قادت بعض الأسماء التي تم بيعها على المكشوف بشدة محاولة الارتفاع القصيرة للسوق في وقت سابق من اليوم وأغلقت على ارتفاع.

ارتفعت أسهم لوسيد بنسبة 13.2% بينما قفزت جيم ستوب وأيه إم سي بأكثر من 10% و 8%.

وارتفعت شركة ريفيان أيضا بنسبة 18% تقريبا بعد الإعلان عن نتائجها الفصلية الأخيرة.

خسرت شركة أبل 2.7%، مما دفع الأسهم إلى منطقة السوق الهابطة وهبطت بنسبة 22% من أعلى مستوى لها في 52 أسبوعا. وفي الوقت نفسه، أغلقت أسهم أمازون وميتا بارتفاع أكثر من 1%.

وتراجعت أسهم ديزني إلى أدنى مستوى في عامين لكنها قلصت خسائرها وأغلقت منخفضة بنحو 0.9 بالمئة، حيث أفاد العملاق الإعلامي عن نمو أكبر من المتوقع في عدد المشتركين في البث المباشر، لكنه حذر من تأثير كوفيد على أعمال المتنزهات في آسيا.



جاءت هذه التحركات في الوقت الذي كان المتداولون يتأملون فيه بيانات التضخم الأخيرة في الولايات المتحدة.

ارتفاع التضخم

ارتفعت بيانات مؤشر أسعار المنتجين الجديدة، والتي تقيس الأسعار على مستوى الجملة، بنسبة 11% على أساس سنوي.

نشرت الحكومة الأمريكية يوم الأربعاء أحدث قراءة لمؤشر أسعار المستهلك، والتي أظهرت قفزة بنسبة 8.3% على أساس سنوي في أبريل. وهذا أعلى مما توقعه الاقتصاديون ويقترب من أعلى مستوى له منذ 40 عامًا عند 8.5%.