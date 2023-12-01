الأسهم الأمريكية تغلق الخميس متباينة بدعم من تباطؤ التضخم

تباين أداء الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الخميس، إذ ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي إلى مستوى مرتفع جديد لهذا العام، بدعم من المزيد من البيانات التي تشير إلى تباطؤ التضخم وأرباح سيلزفورس القوية، مما يجعل نوفمبر هو أفضل شهر للمؤشر منذ أكتوبر 2022، بحسب وكالة سي إن بي سي.

ارتفع مؤشر داو جونز المكون من 30 سهمًا 520 نقطة، أو 1.47%، ليغلق عند 35950.89، متجاوزًا أعلى مستوى سابق له خلال العام في أغسطس.

الأسهم الأمريكية تصعد بدعم من تباطؤ التضخم

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.4٪ إلى 4567.80. مع ذلك، انخفض مؤشر ناسداك المركب بنحو 0.2% إلى 14226.22 حيث حصل المستثمرون على بعض الأرباح في أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى التي قادت الانتعاش خلال نوفمبر.

أنهى مؤشر داو جونز شهر نوفمبر بمكاسب بنسبة 8.9%، ليكسر سلسلة خسائره التي استمرت ثلاثة أشهر. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 8.9% في نوفمبر، بينما تقدم مؤشر ناسداك بنسبة 10.7%. حقق كلا المتوسطين أفضل أداء شهري لهما منذ يوليو 2022، وتم تداولهما على بعد حوالي 1٪ من أعلى مستوياتهما لعام 2023.

قادت مؤشر داو جونز للارتفاع يوم الخميس شركة البرمجيات السحابية سيلز فورس ، والتي ارتفعت بنسبة 9.4٪ على خلفية أرباح وإيرادات أفضل من المتوقع للربع الثالث المالي.

وحظي هذا التقرير الإيجابي بدعم من أعمال البيانات السحابية التابعة لشركة سيلزفورس، والتي شهدت زيادة في إيراداتها بنسبة 22٪ عن العام السابق، ومنتج الذكاء الاصطناعي الخاص بها آينشتين جي بي تي ، وراء هذا التقرير الإيجابي. كما قادت الارتفاع شركات الرعاية الصحية ميرك وجونسون&جونسون ويونتيد هيلث جروب وأمجين.