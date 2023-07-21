الأسهم الأمريكية تغلق الخميس متباينة وصعود «جونسون آند جونسون»

تباين أداء الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الخميس، إذ قفز مؤشر داو جونز الصناعي لليوم التاسع على التوالي بعد أن سجلت شركة جونسون آند جونسون نتائج أرباح أفضل من التوقعات.

لكن السوق الأوسع نطاقا واجه مصاعب بعد التراجعات التي شهدتها أسهم شركتي نيتفلكس وتسلا في أعقاب الإعلان عن نتائج أعمالهما.

وصعد مؤشر داو جونز بنحو 163.97 نقطة، بما يعادل نسبة 0.47%، ليغلق عند 35,225.18 نقطة.

وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.68 نقطة إلى 4,534.87 نقطة، وهبط مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.05% ليغلق الجلسة عند 14,063.31 نقطة.

صعود سهم جونسون آند جونسون

وانخفضت أسهم «نتفليكس» بنسبة 8%، بعد أن نشرت شركة البث العملاقة تقرير أرباحها للربع الثاني. وسجلت الشركة 8.19 مليار دولار من العائدات، أقل من 8.3 مليار دولار التي توقعها المحللون، وفقًا لـ «رفينيتيف”.

في غضون ذلك، تراجعت أسهم شركة تسلا بنسبة 9.7%، بعد أن قال الرئيس التنفيذي إيلون ماسك ومسؤولون تنفيذيون آخرون ، إن “إنتاج السيارات سيتباطأ خلال الربع الثالث بسبب الإغلاق من أجل تحسين المصانع”.

وسجلت شركة «جونسون آند جونسون» إيرادات تجاوزت توقعات المحللين. كما رفعت الشركة من توقعاتها للعام بأكمله. ارتفع سهم الشركة بأكثر من 6%.

وقال توم دي لوكا، كبير الباحثين في «فانجارد»: “المستثمرون يقولون بصوت عالٍ وواضح أنهم يتوقعون استمرار صعود سوق الأسهم الحالي”.

انخفاض طلبات إعانة البطالة

وأضاف: “في الوقت الحالي، التفاؤل قصير المدى أعلى مما رأيناه منذ ديسمبر 2021، قبل بداية السوق الهابطة لعام 2022”.

إلى ذلك، أفادت وزارة العمل، الخميس، أن «طلبات إعانة البطالة الأمريكية انخفضت بواقع 9 آلاف طلب إلى 228 ألفاً للأسبوع المنتهي في 15 يوليو ، من 237 ألفاً في الأسبوع السابق”.

وانخفض المتوسط المتحرك للمطالبات لأربعة أسابيع، والذي يماثل بعض التقلبات الأسبوعية، بمقدار 9250 إلى 237500.