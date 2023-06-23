الأسهم الأمريكية تغلق الخميس متباينة وسط التأكيد على ضرورة رفع الفائدة

أغلقت أسواق الأسهم الأمريكية، تداولات اليوم الخميس، على تباين، مع مواصلة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول تأكيده ضرورة رفع الفائدة في اليوم الثاني من شهادته أمام الكونجرس.

ضرورة رفع الفائدة

وارتفع المؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بمقدار 16.20 نقطة أو بنسبة 0.4 في المائة، ليغلق عند مستوى 4381.89 نقطة.

وصعد المؤشر “ناسداك” المجمع بواقع 128.41 نقطة أو بنسبة 1 في المائة إلى 13630.61 نقطة.

أما المؤشر “داو جونز” الصناعي، تراجع بواقع 4.81 نقطة أو بنسبة 0.1 في المائة إلى مستوى 33948.71 نقطة.

ودافع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، الخميس، عن ترجيحه الحاجة إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة على الرغم من التأثير المحتمل لذلك على الوظائف.

ورفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة الرئيسية بأكثر من المتوقع، بينما أقبلت البنوك المركزية في النرويج وسويسرا وتركيا على رفع الفائدة أيضا.