الأسهم الأمريكية تغلق الخميس على هبوط حاد قبل بيانات التضخم

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية، جلسة تداول الخميس 9 يونيو، على هبوط حاد، يأتي ذلك مع مخاوف المستثمرين من الدخول في الركود، وقبل بيانات التضخم، وسط توقعات باستمرار الضغوط التضخمية والتي قد تدفع الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة تشديد السياسة النقدية.

وتراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 1.9% أو ما يعادل 638 نقطة عند مستوى 32272 نقطة.

كما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأوسع نطاقاً بنسبة 2.4% أو ما يعادل 98 نقطة مسجلاً مستوى 4017 نقطة.

وتراجع مؤشر «ناسداك» بنسبة 2.7% أو ما يعادل 332 نقطة عند مستوى 11754 نقطة.

تراجعت عدة أسهم لشركات تكنولوجيا كبرى بقيادة «ميتا» الذي هبط بنحو 6.4%، و«أمازون» بحوالي 4.1%، كما سجل «بوينج» أسوأ أداء في المؤشر الصناعي بتراجعه 4%.