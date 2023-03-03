الأسهم الأمريكية تغلق الخميس على مكاسب جماعية بالتزامن مع تعليقات بشأن الفائدة

سجلت الأسهم الأمريكية مكاسب جماعية في جلسة الخميس بعد هدأت عاصفة صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية بالتزامن تعليقات من رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك بشأن مساره المفضل لرفع أسعار الفائدة للبنك المركزي.

وصرح بوستيك إنه يفضل “البطء والثبات” كإجراء مناسب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث قد يبدأ الشعور بتأثير ارتفاع أسعار الفائدة في الربيع فقط.

وقلص عائد سندات الخزانة الأميركية من ارتفاعاته قبيل إغلاق الأسواق الأميركية إلى 4.88% من 4.94% في بداية يوم الخميس.

أداء الأسهم الأمريكية

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 29.96 نقطة بما يعادل نسبة 0.76٪ في جلسة الخميس ليغلق عند 3981 نقطة، وقفز سهم سيلز فورس بنسبة 12٪ محققاً أعلى مكاسب يومية له منذ أغسطس 2020 بعد أن توقعت شركة البرمجيات القائمة على السحابة إيرادات الربع الأول أعلى من تقديرات المحللين وضاعفت إعادة شراء أسهمها إلى 20 مليار دولار.

واستعاد مؤشر الداو جونز مستويات 33003 نقطة عند الإغلاق بعد أن ارتفع بأكثر من 1% أو ما يعادل نحو 341 نقطة محققاً أعلى مكاسب يومية له في أكثر من أسبوعين.

ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.73% بما يعادل 83.50 نقطة إلى 11.462.98 نقطة في جلسة الخميس مرتداً من أدنى إغلاق له في مدة شهر في الجلسة السابقة.

هبط سهم تسلا بنحو 6% أي ما يعادل نحو 12 دولارا للسهم في جلسة الخميس مسجلاً أدنى إغلاق له في مدة شهر ليفقد مستويات 200 دولار ويغلق عند 190.9 دولار.

وتأتي هذه الضغوط بعد أن فشل الرئيس التنفيذي إيلون ماسك والعرض التقديمي الذي قدمه الفريق لمدة 4 ساعات في إقناع المستثمرين بالقليل من التفاصيل حول خطة الشركة بإنتاج سيارة كهربائية ميسورة التكلفة.