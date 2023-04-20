الأسهم الأمريكية تغلق الخميس على تراجع بعد نتائج أعمال مخيبة للآمال

اختتمت مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسة تداولاتها اليوم الخميس على انخفاض بعد نتائج فصلية مخيبة للآمال من شركات منها تسلا و(إيه تي اند تي) في حين يترقب المستثمرون المسار المستقبلي لأسعار الفائدة، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وهوت أسهم تسلا بعدما أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية أقل هوامش إجمالية فصلية لها خلال عامين وأشارت إلى أنها ستواصل خفض الأسعار. وهبط سهم (إيه تي اند تي) بعدما جاءت إيرادات الشركة وتدفقاتها النقدية الحرة دون التقديرات.

ووفقا لبيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 24.53 نقطة، أو 0.59 %، عند 4129.99 نقطة بينما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 97.67 نقطة، أو 0.80 %، إلى 12059.56 نقطة.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 108.71 نقطة، أو 0.32 %، إلى 33788.30 نقطة.