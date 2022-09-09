الأسهم الأمريكية تغلق الخميس على ارتفاع وسط التعهد برفع الفائدة

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسة تداول الخميس، 8 سبتمبر 2022، على ارتفاع، للجلسة الثانية على التوالي، بعد التعهد برفع الفائدة من قبل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وصدرت عن جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي تصريحات تشير إلى استمرار سياسة رفع الفائدة لحين السيطرة على التضخم.

التعهد برفع الفائدة

وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.6%، أو ما يعادل 193 نقطة، مسجلاً مستوى 31774 نقطة.

كما صعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، الأوسع نطاقاً، بنسبة 0.7%، أو ما يعادل 26 نقطة، مسجلاً مستوى 4006 نقاط.

وارتفع مؤشر «ناسداك» بنسبة 0.6%، أو ما يعادل 70 نقطة، مسجلاً مستوى 11862 نقطة.

وقال «جيروم باول» إن الاحتياطي الفيدرالي، لن يتوانى عن جهود السيطرة على التضخم لحين إنجاز المهمة بنجاح، مشيراً إلى أن البنك سيواصل التحرك بقوة، كما يفعل حالياً.

ويتوقع محللو بنوك «نوميرا» و«جولدمان ساكس» و«بنك أوف أمريكا» رفع معدل الفائدة الأمريكية بمقدار 75 نقطة أساس في الاجتماع القادم.

المركزي الأوروبي يرفع الفائدة

ورفع البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة على الودائع في منطقة اليورو عند 0.75% من الصفر سابقاً، في أكبر وتيرة زيادة منذ عام 1999.

وفيما يتعلق بالأسواق الأوروبية، خلال جلسة الخميس 8 سبتمبر 2022، ارتفع مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 0.5%، ما يعادل نقطتَين، مسجلاً مستوى 414 نقطة، كما ارتفع مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.3% بنحو 20 نقطة مسجلاً مستوى 6125 نقطة.

بينما تراجع مؤشر «داكس» الألماني هامشياً بنسبة 0.09% بنحو 11 نقطة عند مستوى 12904 نقاط، وصعد مؤشر «فوتسي 100» البريطاني 0.3%، أو ما يعادل 24نقطة، مسجلاً 7262 نقطة.

وفي اليابان، ارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة 2.3% عند مستوى 28.065 ألف نقطة، كما صعد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 2.2%، مسجلاً 1957 نقطة.