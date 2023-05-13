الأسهم الأمريكية تغلق الجمعة منخفضة وسط القلق بشأن أزمة سقف الديون

انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات الجمعة في ظل القلق ‏المستمر بشأن أزمة سقف الديون في الولايات المتحدة فضلا عن صدور بيانات ‏ضعيفة.‏

وعند الإغلاق، تراجع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.03% (نحو 9 ‏نقاط) ‏إلى 33300 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 1.1%.

وانخفض مؤشر “إس أند بي 500” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.16 (ما يعادل 6 نقاط) ‏إلى 4124 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.3%.

وهبط مؤشر “ناسداك” بنسبة 0.3% (حوالي 43 نقطة) إلى 12284 نقطة، لكنه ‏حقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.4%.

بيانات التضخم

أظهرت بيانات حكومية صادرة الخميس أن مؤشر أسعار المنتجين في الولايات ‏المتحدة سجل نمواً بأقل من المتوقع خلال أبريل ، بعدما انكمش في ‏مارس ، لكنها سجلت أبطأ وتيرة ارتفاع سنوية في أكثر من عامين.‏

وكشفت بيانات مكتب إحصاءات العمالة الصادرة الخميس، عن ارتفاع مؤشر ‏أسعار المنتجين بنسبة 0.2% على أساس شهري خلال أبريل ، مقارنة ‏بتوقعات رجحت ارتفاعه بنسبة 0.3%.‏

وعلى أساس سنوي، نمت أسعار المنتجين بنسبة 2.3% خلال الشهر الماضي، ‏وهي أبطأ وتيرة منذ أوائل عام 2021، ومقارنة بتوقعات أشارت إلى ارتفاعها ‏بنسبة 2.5%.‏

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين الأساسي – الذي يستبعد تكاليف الوقود ‏والغذاء والخدمات التجارية – ارتفع بنسبة 3.2% على أساس سنوي في ‏أبريل مقارنة بتوقعات ارتفاعه بنسبة 3.3%.‏

كم أظهرت البيانات الصادرة الأربعاء من مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، ‏ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 4.9% على أساس سنوي معدل خلال أبريل ‏نيسان، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل عام 2021.‏

ويقارن ذلك بشهر مارس الذي بلغ فيه التضخم 5% على أساس سنوي، ‏وخلافًا للتوقعات التي رجحت استقراره عند نفس المستوى، لكن على أساس ‏شهري، ارتفع المؤشر بنسبة 0.4% خلال أبريل من 0.1% في ‏مارس. ‏

أزمة سقف الديون

أعلنت مصادر أمس لشبكة سي إن بي سي أن اجتماعا كان مقرر له اليوم بين ‏الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعماء الكونجرس لمناقشة حلول لأزمة رفع سقف ‏الديون، قد تم تأجيله لمطلع الأسبوع القادم.‏

ويعكس التأجيل مدى الانقسام المستمر بين البيت الأبيض والكونجرس حيث أن ‏الخلاف يكمن في أن الجمهوريين بالكونجرس لا يريدون رفع سقف الدين إلا بعد ‏خفض الإنفاق.‏

لكن في المقابل، يحاول البيت الأبيض الإسراع من إقرار رفع سقف الديون قبل ‏تعثر الولايات المتحدة في سداد ديونها في الفترة القليلة المقبلة.‏

وحذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين من أن نفاد السيولة من الميزانية الأمريكية ‏ربما يحدث قريباً لكن دون معرفة توقيت محدد.‏

كما حذر الرئيس بايدن من أن تخلف أمريكا في سداد ديونها سيضع الاقتصاد ‏العالمي كله في ورطة كبيرة.‏

وعلى صعيد البيانات، كشف مسح جامعة “ميتشجان” ووكالة رويترز عن أن ‏مؤشر ثقة المستهلك انخفض إلى 57.7 نقطة في القراءة الأولية لشهر مايو ‏مقابل 63.5 نقطة في أبريل الماضي، وهو ما يعني محو أكثر من نصف ‏المكاسب التي تحققت بعد أدنى مستوى لها على الإطلاق في يونيو ‏الماضي.‏

وتراجعت توقعات التضخم للعام المقبل قليلاً إلى 4.5% في مايو بعد ارتفاعها ‏إلى 4.6% خلال أبريل، في حين ارتفعت توقعات التضخم على المدى ‏الطويل إلى أعلى قراءة لها منذ 2011، حيث ارتفعت من 3% الشهر الماضي إلى ‏‏3.2% في مايو.‏