الأسهم الأمريكية تغلق الجمعة منخفضة وسط متابعة بيانات سوق العمل الأمريكية

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية آخر جلسات الأسبوع، اليوم الجمعة، مع تقييم المستثمرين للتباين الذي أظهرته البيانات الاقتصادية عن سوق العمل الأمريكية .

سوق العمل الأمريكي

وفي نهاية التداولات، هبط مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.55% أو 187 نقطة إلى 33734 نقطة، ليحقق خسائر 1.95% هذا الأسبوع.

كما انخفض “S&P 500” بنحو 0.3% ما يعادل 12 نقطة عند 4398 نقطة، ليسجل خسارة بنسبة 1.15% في الأسبوع الجاري، بينما سجل مؤشر “ناسداك” تراجعًا بنحو 0.15% أو 18 نقطة عند 13660 نقطة، ما يعني خسارته بنسبة 0.9% في إجمالي تعاملات الأسبوع.