الأسهم الأمريكية تغلق الجمعة منخفضة بقيادة شركات التواصل الاجتماعي

أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض يوم الجمعة على خلفية تراجع أسهم شركات التواصل الاجتماعي وتكنولوجيا الإعلانات بعد الكشف عن أرباح‭‭‭ ‬‬‬مخيبة للآمال لشركة سناب مما بدد مكاسب أسهم شركة أمريكان إكسبريس لبطاقات الائتمان والتي سجلتها بعد توقعات متفائلة.

تراجع الأسهم الأمريكية

لكن رغم خسائر يوم الجمعة، فقد سجلت المؤشرات الرئيسية الثلاثة مكاسب أسبوعية.

وتراجعت أسهم سناب بعد أن سجلت الشركة المالكة لتطبيق سناب شات أضعف نمو ربع سنوي في المبيعات منذ إدراج الشركة في البورصة، بينما ارتدت تويتر عن خسائرها السابقة بعد انخفاض مفاجئ في الإيرادات.

كما انخفضت أسهم شركتي إعلانات الإنترنت العملاقتين ميتا وألفابت مما تسبب في خفض المؤشر ناسداك.

كما هبط مؤشرا خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليقودا تراجعا عاما بين 11 مؤشرا فرعيا على المؤشر ستاندرد آند بورز 500.

وبحسب بيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي منخفضا 36.71 نقطة، أو 0.92 بالمئة، إلى 3962.24 نقطة في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 225.94 نقطة، أو 1.87 بالمئة، إلى 11835.66 نقطة.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 131.23 نقطة، أو 0.41 بالمئة، إلى 31905.67 نقطة.