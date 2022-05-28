الأسهم الأمريكية تغلق الجمعة مرتفعة وسط تقييم التقارير الفصلية للشركات

أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسة تداول الجمعة على ارتفاع، وصعد مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 1.8% أو 576 نقطة تقريبًا ليغلق عند 33.212 ألف نقطة، ليسجل ارتفاعًا أسبوعيًا بنحو 6.2%، في أول ارتفاع أسبوعي منذ مارس الماضي لينهي سلسلة من الخسائر استمرت ثمانية أسابيع.

الأسهم الأمريكية ترتفع

وارتفع مؤشر “S&P 500” بنسبة 2.5% أو 100 نقطة عند 4158 نقطة، محققًا مكاسب أسبوعية بنحو 6.6%.

كما زاد مؤشر “ناسداك” بنحو 3.3% أو 390 نقطة ليصل إلى 12.131 ألف نقطة، ليصعد 6.8% في إجمالي تعاملات الأسبوع.

جاء ذلك مع تقييم المستثمرين لنتائج الأعمال الفصلية للشركات والبيانات الاقتصادية وتأثيرها المتوقع على قرار الاحتياطي الفيدرالي.

وشهدت أسهم “وول ستريت” تقلبات قوية خلال الأسبوع الجاري، لا سيما بعد صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء الماضي، والذي أظهر تأييد عدد من أعضاء البنك لقرار رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماعي يونيو ويوليو.

في غضون ذلك، توالت تصريحات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي على مدار الأسبوع، حيث دعا البعض إلى مواصلة رفع الفائدة بوتيرة سريعة للسيطرة على التضخم، بينما أشار “رافائيل بوستيك” رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا إلى ضرورة التمهل في رفع الفائدة لتقييم المستجدات الاقتصادية والعالمية.

وخلال التعاملات، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة للتحوط من التقلبات المحتملة في الأسواق بفعل ارتفاع معدل التضخم، وسجل العائد على السندات لآجل 10 سنوات 2.74%، فيما وصل العائد على السندات لآجل عامين إلى 2.48%.

وفي ختام جلسة التداول، سجلت أسهم التكنولوجيا مكاسب قوية، إذ قفز سهم “ديل” بأكثر من 12%، بفضل النتائج الفصلية الإيجابية للشركة، كما ارتفع سهما “إنفيديا” و”أمازون” بنحو 5.4% و3.7% على الترتيب، فيما صعد سهم “تسلا” بحوالي 7.3%.