الأسهم الأمريكية تغلق الجمعة مرتفعة وسط تقييم بيانات التضخم

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام جلسة الجمعة بعد ‏تذبذبات طفيفة، وسط تقييم بيانات التضخم لكن وول ستريت تكبدت خسائر أسبوعية.‏

تقييم بيانات التضخم



ولا تزال الأسواق تعمل على تقييم بيانات التضخم الصادرة مؤخراً والتي أشارت ‏بشكل ملحوظ إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سوف يواصل وتيرته لتشديد السياسة ‏النقدية ورفع الفائدة على الأرجح بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع مايو ‏المقبل.‏



من جانبه، قال جون ويليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك يوم ‏الأربعاء إن التضخم لا يزال مرتفعا للغاية وإن البنك المركزي الأمريكي سيتخذ ‏إجراءات لخفضه.‏



وكان رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائييل بوستيك قد صرح بأن البنك ‏المركزي الأمريكي لا يزال في حاجة لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ‏اجتماع مايو المقبل.‏



وأضاف بأنه بعد هذا القرار، ربما يحتاج الفيدرالي للتوقف وتثبيت الفائدة لفترة ما ‏من أجل تقييم سياسته النقدية على الاقتصاد وكذلك معرفة مدى اقترابه من معدل ‏التضخم المستهدف.‏



هذا، وقد صدر في وقت سابق هذا الأسبوع نتائج أعمال عدد من البنوك الأمريكية ‏المدرجة في وول ستريت كما صدرت نتائج شركتي نتفليكس وتسلا.‏



وكشفت بيانات اقتصادية عن أن مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي سجل ‏نمواً إلى 53.7 نقطة في أبريل مقارنة بتوقعات عند 51.5 نقطة.‏



وسجل مؤشر نشاط الصناعات التحويلية في أمريكا نموا إلى 50.4 نقطة في الشهر ‏الجاري مقارنة بتوقعات عند49 نقطة.‏



وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.07% (نحو 22 ‏نقطة) ‏إلى 33809 نقاط، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.1%.

وارتفع مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.09% (ما يعادل 3 نقاط) ‏إلى 4133 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.4%.

وارتفع مؤشر “ناسداك المركب” بنسبة 0.1% (حوالي 13 نقطة) إلى 12072 نقطة، ‏وحقق مكاسب هذا الأسبوع بنسبة 0.4%.‏