الأسهم الأمريكية تغلق الجمعة مرتفعة وسط التفاؤل بشأن السياسة النقدية

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام جلسة تداولات الجمعة، مع استمرار التفاؤل بشأن مسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وصعد مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.1% أو ما يعادل 32 نقطة ليسجل 33.747 ألف نقطة، مسجلًا مكاسب أسبوعية بنحو 4%.

كما ارتفع “S&P 500” بنحو 0.9% أو 36 نقطة مسجلًا 3992 نقطة، صاعدًا 5.9% في الأسبوع الجاري.

وشهد مؤشر “ناسداك” ارتفاعًا بنحو 1.9% ما يعادل 209 نقاط ليغلق عند 11.323 ألف نقطة، ليسجل مكاسب أسبوعية 8.1%.

مؤشرات الأسهم الأمريكية الجمعة

وواصل المستثمرون تفاؤلهم بشأن سوق الأسهم الأمريكي، بعد بيانات التضخم الصادرة يوم الخميس والتي أظهرت تباطؤ صعود مؤشر أسعار المستهلكين بأكثر من التوقعات خلال أكتوبر الماضي.

وتتوقع الأسواق المالية تخفيف مجلس الاحتياطي الفيدرالي لوتيرة رفع معدلات الفائدة في اجتماع ديسمبر المقبل، بعد الإشارات بشأن وصول التضخم إلى الذروة.

واستمر هبوط عوائد سندات الخزانة الأمريكية اليوم، حيث انخفض العائد على السندات لآجل 10 سنوات عند 3.81%، كما هبط العائد على الديون لآجل عامين إلى 4.33%.

وشهدت أسهم التكنولوجيا استمرارًا للمكاسب المسجلة بالأمس، حيث صعدت أسهم “آبل” و”أمازون” و”تسلا” بنسبة 1.9% و4.3% و2.7% على الترتيب.

وفيما يتعلق بالأسواق الأوروبية، سجل مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي صعودًا طفيفًا بلغ 0.09% أو ما يعادل 0.4 نقطة ليغلق عند 432 نقطة، ليحقق مكاسب أسبوعية 3.7%.

كما ارتفع “داكس” الألماني 0.6% (+78 نقطة) عند 14.224 ألف نقطة، وصعد “كاك” الفرنسي بنحو 0.6% (+37 نقطة) مسجلًا 6594 نقطة، في حين تراجع فوتسي 100″ البريطاني 0.8% (-57 نقطة) إلى 7318 نقطة.

وفي اليابان، أنهى مؤشر “نيكي” الجلسة مرتفعًا بنسبة 3% إلى 28.263 ألف نقطة، كما صعد مؤشر “توبكس” الأوسع نطاقًا بنسبة 2.1% عند 1977 نقطة.