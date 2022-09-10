الأسهم الأمريكية تغلق الجمعة مرتفعة وسط مكاسب أسبوعية

ارتفعت الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات الجمعة مسجلة مكاسب أسبوعية بعد 3 أسابيع من الخسائر.

الأسهم الأمريكية

وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر Dow Jones بنحو 1.19% أو 377 نقطة إلى 32151 نقطة، كما سجل مكاسب أسبوعية بنسبة 2.66%.

وصعد مؤشر S&P500 بنسبة 1.53% عند 4067 نقطة مسجلاً مكاسب أسبوعية بنحو 3.65%، كما صعد Nasdaq بنسبة 2.11% عند 12112 نقطة محققاً مكاسب أسبوعية بنسبة 4.14%.

ورغم مكاسب الأسهم فإنها تشهد تقلبات مؤخراً بفعل توقعات بأن يرفع الاحتياطي الفدرالي الفائدة بنحو 75 نقطة أساس في اجتماع الشهر الجاري.

وصرح جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي، الخميس، بأن البنك ملتزم بشدة بمحاربة التضخم لكن لا يزال هناك آمال بأن يتم ذلك بدون التكاليف الاجتماعية المرتفعة للغاية التي تضمنتها الحملات السابقة للسيطرة على ارتفاع الأسعار.

وتوقع ريتشارد كلاريدا، نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي سابقا، بأن يرفع البنك معدل الفائدة حتى يصل إلى 4%.