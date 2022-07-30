الأسهم الأمريكية تغلق الجمعة مرتفعة مدعومة بنتائج الشركات الإيجابية

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات الجمعة مدعومة بنتائج أعمال إيجابية كشف عنها بعض الشركات، لتحقق المؤشرات الرئيسية مكاسب أسبوعية وشهرية.

وأظهرت بيانات اقتصادية صادرة اليوم أن مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في أمريكا – والذي يعتبره الفيدرالي أحد أهم معايير قياس التضخم – ارتفع بنسبة 0.6% في الشهر الماضي متجاوزا توقعات بارتفاع نسبته 0.5%.

الأسهم الأمريكية تصعد الجمعة



كان الاحتياطي الفيدرالي قد أعلن في وقت سابق هذا الأسبوع عن قراره برفع معدل الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

وأظهرت بيانات حكومية أمس بأن القراءة الأولى من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي سجلت انكماشا بنسبة 0.9% في الربع الثاني.

ورغم هذا، فإن رئيس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” صرح بأن الاقتصاد الأمريكي ليس في حالة ركود حالياً، فيما صرح الرئيس الأمريكي “جو بايدن” بأن التباطؤ الحالي في الاقتصاد يعد نتيجة طبيعية للسياسة النقدية للفيدرالي خلال رحلته للسيطرة على التضخم.

ويتواصل إعلان نتائج الأعمال الفصلية للشركات حيث كشفت كل من “آبل” و”أمازون دوت كوم” أمس عن نتائج قوية عن الربع السنوي الثاني.

وفي ختام الجلسة، ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 1% (ما يعادل 315 نقطة) إلى 32845 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 3% كما حقق مكاسب شهرية بنسبة 6.7%، وبلغ أعلى مستوى عند 32910 نقاط وأقل مستوى عند 32493 نقطة.

وصعد مؤشر “إس أند بي 500” بنسبة 1.4% (ما يعادل 58 نقطة) إلى 4130 نقطة، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 4.3% فيما حقق مكاسب شهرية بنسبة 9.1%، وبلغ أعلى مستوى عند 4140 نقطة وأقل مستوى عند 4079 نقطة.

وارتفع مؤشر “ناسداك” بنسبة 1.9% (ما يعادل 228 نقطة) إلى 12390 نقطة، وبلغت مكاسبه الأسبوعية نحو 4.7% بينما حقق مكاسب هذا الشهر بنسبة 12.4%، وسجل أعلى مستوى عند 12426 نقطة وأقل مستوى عند 12181 نقطة.