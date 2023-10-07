الأسهم الأمريكية تغلق الجمعة مرتفعة مع استيعاب تقرير الوظائف الشهري

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات أمس الجمعة في أعقاب استيعاب ‏تقرير الوظائف الشهري.‏

وأظهرت بيانات الإحصاء التابع لوزارة العمل الأمريكية إضافة الاقتصاد الأكبر ‏في العالم نحو 336 ألف وظيفة غير زراعية خلال سبتمبر الماضي، وهو ما ‏يزيد على توقعات بإضافة 170 ألف وظيفة، وظل معدل البطالة في البلاد مستقرًا ‏دون تغيير عند 3.8%. ‏

تقرير الوظائف الشهري

وكشف التقرير الحكومي تعديل بيانات يوليو بالرفع إلى 236 ألف وظيفة من ‏‏157 ألفًا، كما عدلت بيانات أغسطس بالرفع أيضًا بمقدار 40 ألفًا إلى 227 ‏ألف وظيفة. ‏

وتشكل هذه البيانات أهمية بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ قراره المقبل بشأن ‏الفائدة عند اجتماعه في نهاية أكتوبر، حول ما إذا كان سيُبقي على ‏الفائدة عند أعلى مستوياتها في 22 عامًا أم يرفعها بشكل إضافي.‏

وقفز عائد السندات الأمريكية لأجل 10 أعوام قرب أعلى مستوياته منذ أبريل ‏من عام 2007، خلال تعاملات اليوم.‏

وتعقيبا على تقرير الوظائف، أفاد البيت الأبيض بأن إدارة الرئيس جو بايدن تتوقع ‏تباطؤ نمو الوظائف ليعود قرب مستوياته المطلوبة لاستيعاب قوة العمل المتنامية ‏دون ارتفاع معدل البطالة.‏

أداء الأسهم الأمريكية

وفي ختام الجلسة، ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.8% (288 ‏نقطة) ‏إلى 33407 نقاط، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.3%، ‏وبلغ ‏أعلى ‏مستوى عند 33557 نقطة ‏وأقل ‏مستوى ‏عند ‏‏32846 نقطة.‏

وصعد مؤشر “إس أند بي 500” الأوسع نطاقاً بنسبة 1.2% (ما يعادل 50 نقطة) ‏إلى 4308 نقاط، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.5%، وبلغ ‏أعلى ‏مستوى ‏عند ‏‏4324 نقطة وأقل ‏مستوى ‏عند ‏‏4219 نقطة.‏

وارتفع مؤشر “ناسداك” بنسبة 1.6% (حوالي 211 نقطة) إلى 13431 نقطة، ‏ ‏وبلغت مكاسبه الأسبوعية 1.6%، وسجل أعلى مستوى عند 13472 ‏نقطة ‏وأقل ‏مستوى عند 13099 نقطة.‏