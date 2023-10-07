الأسهم الأمريكية تغلق الجمعة مرتفعة مع استيعاب تقرير الوظائف الشهري

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات أمس الجمعة في أعقاب استيعاب تقرير الوظائف الشهري.
وأظهرت بيانات الإحصاء التابع لوزارة العمل الأمريكية إضافة الاقتصاد الأكبر في العالم نحو 336 ألف وظيفة غير زراعية خلال سبتمبر الماضي، وهو ما يزيد على توقعات بإضافة 170 ألف وظيفة، وظل معدل البطالة في البلاد مستقرًا دون تغيير عند 3.8%.
تقرير الوظائف الشهري
وكشف التقرير الحكومي تعديل بيانات يوليو بالرفع إلى 236 ألف وظيفة من 157 ألفًا، كما عدلت بيانات أغسطس بالرفع أيضًا بمقدار 40 ألفًا إلى 227 ألف وظيفة.
وتشكل هذه البيانات أهمية بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ قراره المقبل بشأن الفائدة عند اجتماعه في نهاية أكتوبر، حول ما إذا كان سيُبقي على الفائدة عند أعلى مستوياتها في 22 عامًا أم يرفعها بشكل إضافي.
وقفز عائد السندات الأمريكية لأجل 10 أعوام قرب أعلى مستوياته منذ أبريل من عام 2007، خلال تعاملات اليوم.
وتعقيبا على تقرير الوظائف، أفاد البيت الأبيض بأن إدارة الرئيس جو بايدن تتوقع تباطؤ نمو الوظائف ليعود قرب مستوياته المطلوبة لاستيعاب قوة العمل المتنامية دون ارتفاع معدل البطالة.
أداء الأسهم الأمريكية
وفي ختام الجلسة، ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.8% (288 نقطة) إلى 33407 نقاط، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.3%، وبلغ أعلى مستوى عند 33557 نقطة وأقل مستوى عند 32846 نقطة.
وصعد مؤشر “إس أند بي 500” الأوسع نطاقاً بنسبة 1.2% (ما يعادل 50 نقطة) إلى 4308 نقاط، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.5%، وبلغ أعلى مستوى عند 4324 نقطة وأقل مستوى عند 4219 نقطة.
وارتفع مؤشر “ناسداك” بنسبة 1.6% (حوالي 211 نقطة) إلى 13431 نقطة، وبلغت مكاسبه الأسبوعية 1.6%، وسجل أعلى مستوى عند 13472 نقطة وأقل مستوى عند 13099 نقطة.