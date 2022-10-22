الأسهم الأمريكية تغلق الجمعة مرتفعة لتسجل أفضل أداء أسبوعي منذ يونيو

شهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفاعا في ختام تعاملات جلسة الجمعة، مسجلة أفضل أداء أسبوعي منذ يونيو.

وارتفع مؤشر Dow Jones بنحو 2.47% أو بحوالي 749 نقطة إلى 31082 نقطة، مسجلاً مكاسب أسبوعية بنحو 4.7%.

أداء الأسهم الأمريكية الجمعة

وارتفع مؤشر S&P500 بنسبة 2.37% إلى 3752 نقطة مسجلاً مكاسب أسبوعية بنسبة 4.9%، فيما أغلق مؤشر Nasdaq على مكاسب بنسبة 2.31% عند 10859 نقطة، محققاً مكاسب أسبوعية بنحو 5.2%.

وزاد العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات لأعلى مستوى في 14 عاماً خلال تعاملات الجمعة إذ سجل 4.337% قبل أن يقلص مكاسبه، ولامست بعض الأسهم أعلى مستوياتها على الإطلاق، فيما سجل بعضها مستوى قياسي ومن بينها سهم Exxon Mobil الذي وصل عند 108.04 دولار قبل أن يقلص مكاسبه عند الإغلاق عند 107.66 دولار.

بينما هبط سهم Snap بنحو 28.08% في نهاية الجلسة بفعل نتائج أعمال الشركة التي صدرت أمس، فيما كشفت البيانات الاقتصادية انخفاض عجز الموازنة الأمريكية في العام المالي 2022 بنحو 50% عند 1.375 تريليون دولار.

ووصلت إيرادات السنة المالية 2022 والمنتهية في سبتمبر إلى مستويات 4.89 تريليون دولار وهو ما يمثل زيادة بقيمة 850 مليار دولار.