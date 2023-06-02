الأسهم الأمريكية تغلق الجمعة مرتفعة عقب تمرير اتفاق سقف الدين

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الجمعة عقب تمرير الكونجرس لاتفاق سقف الدين فضلاً عن صدور بيانات توظيف إيجابية.
تقرير الوظائف
أعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم الجمعة إضافة الاقتصاد الأكبر في العالم 339 ألف وظيفة في شهر مايو الماضي بينما توقع المحللون إضافة 193 ألف وظيفة.
وفي غضون ذلك، ارتفع معدل البطالة إلى 3.7% في سوق العمل الأمريكي خلال الشهر الماضي بينما توقع المحللون ارتفاع المؤشر إلى 3.5% من 3.4% في القراءة السابقة.
اتفاق سقف الدين
وفي وقت مبكر اليوم الجمعة، أعلن البيت الابيض تمرير مجلس الشيوخ الأمريكي لاتفاق سقف الديون، وهو مشروع قانون يعلق العمل بسقف الدين الحالي ويحول دون تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها قبل بلوغ السقف في مهلته المحدد أوائل الشهر الجاري.
من جانبه، علق الرئيس “جو بايدن” على تمرير مجلس الشيوخ للاتفاق مشيداً بتصويت الجمهوريين على رفع سقف الدين حتى 2025، مشيرًا إلى أن هذا يعد انتصارًا كبيرًا للاقتصاد والشعب في الولايات المتحدة.
وأضاف بايدن أنه يتطلع إلى نشر هذا القانون الذي شهد سجالات بين الجمهوريين والديمقراطيين على مدار أسابيع.
وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 2.12%(ما يعادل 701.19 نقطة) إلى 33,762.76 نقاط، وارتفع مؤشر “إس أند بي 500” الأوسع نطاقاً بنسبة 1.45% إلى 4,282.37 نقطة، فيما ارتفع مؤشر “ناسداك” بنسبة 1.07% إلى 13,240.77 نقاط.