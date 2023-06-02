الأسهم الأمريكية تغلق الجمعة مرتفعة عقب تمرير اتفاق سقف الدين

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الجمعة عقب تمرير ‏الكونجرس لاتفاق سقف الدين فضلاً عن صدور بيانات توظيف إيجابية.‏

تقرير الوظائف

أعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم الجمعة إضافة الاقتصاد الأكبر في العالم 339 ‏ألف وظيفة في شهر مايو الماضي بينما توقع المحللون إضافة 193 ألف ‏وظيفة.‏

وفي غضون ذلك، ارتفع معدل البطالة إلى 3.7% في سوق العمل الأمريكي خلال ‏الشهر الماضي بينما توقع المحللون ارتفاع المؤشر إلى 3.5% من 3.4% في ‏القراءة السابقة.‏

اتفاق سقف الدين

وفي وقت مبكر اليوم الجمعة، أعلن البيت الابيض تمرير مجلس الشيوخ الأمريكي ‏لاتفاق سقف الديون، وهو مشروع قانون يعلق العمل بسقف الدين الحالي ويحول ‏دون تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها قبل بلوغ السقف في مهلته المحدد ‏أوائل الشهر الجاري.‏

من جانبه، علق الرئيس “جو بايدن” على تمرير مجلس الشيوخ للاتفاق مشيداً ‏بتصويت الجمهوريين على رفع سقف الدين حتى 2025، مشيرًا إلى أن هذا يعد ‏انتصارًا كبيرًا للاقتصاد والشعب في الولايات المتحدة.‏

وأضاف بايدن أنه يتطلع إلى نشر هذا القانون الذي شهد سجالات بين الجمهوريين ‏والديمقراطيين على مدار أسابيع.‏

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 2.12%(ما يعادل 701.19 نقطة) إلى 33,762.76 ‏نقاط، ‏وارتفع مؤشر “إس أند بي 500” الأوسع نطاقاً بنسبة 1.45% ‏إلى 4,282.37 نقطة، فيما ارتفع مؤشر “ناسداك” بنسبة 1.07% إلى 13,240.77 نقاط.‏