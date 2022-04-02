ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات الجمعة عقب صدور بيانات الوظائف، وسجلت “وول ستريت” خسائر أسبوعية.

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 2.36%، كما ارتفع العائد على السندات لأجل عامين إلى 2.44%.

وأعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم إضافة الاقتصاد الأكبر على مستوى العالم 431 ألف وظيفة خلال مارس بينما توقعت الأسواق إضافة 492 ألف وظيفة في نفس الفترة.

وانخفض معدل البطالة بنسبة 0.2% إلى 3.6% في مارس مقارنة بتوقعات عند 3.7% من 3.8% في فبراير.

وتراجع مؤشر “آي إس إم” لمديري المشتريات الصناعي الأمريكي إلى 57. نقطة في الشهر الماضي رغم توقعات بارتفاع إلى 58.9 نقطة من 58.6 نقطة في فبراير.

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، صرح عضو الاحتياطي الفيدرالي “تشارلز إيفانز” بانه يتوقع رفع البنك المركزي معدل الفائدة سبع مرات في عام 2022 وثلاث مرات أخرى في عام 2023، وذلك للسيطرة على التضخم المرتفع.

وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.4% إلى 34818 نقطة، لكنه سجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.1% وصعد “إس أند بي 500” بنسبة 0.3% إلى 4546 نقطة قرب مستوى إغلاق الجمعة الماضية، بينما ارتفع “ناسداك” بنسبة 0.3% إلى 14261 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.6%.