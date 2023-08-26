الأسهم الأمريكية تغلق الجمعة مرتفعة رغم تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الجمعة، على الرغم من تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي التي ألمحت إلى مزيد من رفع الفائدة في المستقبل القريب.

تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي

وارتفع مؤشر “داو جونز” بنسبة 0.75% أو 247 نقطة إلى 34346 نقطة، لكنه سجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.45%.

وصعد مؤشر “إس آند بي 500” بنسبة 0.65% إلى 4405 نقاط، فيما زاد مؤشر “ناسداك” بنسبة 0.95% إلى 13590 نقطة، وسجلا مكاسب أسبوعية بنسبة 0.8% و2.2% على التوالي.

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” اليوم على هامش منتدى جاكسون هول الاقتصادي، إن معدل التضخم في الولايات المتحدة لا يزال مرتفعًا للغاية وإن صناع السياسة على استعداد لرفع الفائدة مجددًا من أجل كبح الزيادة في الأسعار.

وخلال التداولات، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية مقتربًا من أعلى مستوياته في عدة سنوات، عقب تعليقات “باول” التي فسرتها الأسواق باعتبارها توجه نحو المزيد من التشديد.

ومع ذلك، كان التفاؤل في أسواق الأسهم مدفوعًا جزئيًا بثقة “باول” في استمرار النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى الإنفاق الاستهلاكي “القوي بشكل خاص” والعلامات المبكرة على انتعاش سوق الإسكان.