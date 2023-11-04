الأسهم الأمريكية تغلق الجمعة مرتفعة رغم تقرير الوظائف الشهري الضعيف

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات الجمعة، وزادت مكاسبها ‏برغم صدور تقرير الوظائف الشهري الضعيف، لكن البيانات أثارت التفاؤل بشأن ‏قرب انتهاء دورة التشديد النقدي الحالية من جانب الاحتياطي الفيدرالي.‏

تقرير الوظائف الشهري الضعيف

ووفقًا لبيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، أضاف الاقتصاد الأكبر في العالم ‏‏150 ألف وظيفة غير زراعية خلال أكتوبر ، وهو ما يقل عن ‏التوقعات بإضافة 180 ألف وظيفة. ‏

وارتفع معدل البطالة في البلاد بنسبة طفيفة إلى 3.9%، في حين كان متوقعًا ‏استقراره عند 3.8%.‏

وكشف التقرير الحكومي تعديل بيانات أغسطس بالخفض إلى 165 ألف وظيفة ‏من 227 ألفًا، كما عدلت بيانات سبتمبر أيلول بالخفض أيضًا بمقدار 39 ألفًا إلى ‏‏297 ألف وظيفة.‏

وتعزز هذه البيانات التوقعات بأن دورة التشديد النقدي الحالية من جانب الاحتياطي ‏الفيدرالي قد بلغت ذروتها.‏

وأظهر مؤشر “آي إس إم- ‏ISM‏” لمديري المشتريات الخدمي الأمريكي تباطؤًا إلى ‏أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 51.8 نقطة.‏

ويقارن ذلك بتوقعات بلغت 53 نقطة، وقراءة سبتمبر أيلول البالغة 53.6 نقطة، ‏علمًا بأن القراءات فوق مستوى 50 نقطة إيجابية للأداء الاقتصادي.‏

وفي ختام الجلسة، ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.7% (222 ‏نقطة) ‏إلى 34061 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 5.1%، ‏وبلغ ‏أعلى ‏مستوى عند 34163 نقطة ‏وأقل ‏مستوى ‏عند ‏‏33946 نقطة.‏

وصعد مؤشر “إس أند بي 500” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.9% (ما يعادل 40 نقطة) ‏إلى 4358 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 5.85%، وبلغ ‏أعلى ‏مستوى ‏عند ‏‏4373 نقطة وأقل ‏مستوى ‏عند ‏‏4334 نقطة.‏

وارتفع مؤشر “ناسداك” بنسبة 1.4% (حوالي 184 نقطة) إلى 13478 نقطة، ‏وبلغت مكاسبه الأسبوعية 6.6%، وسجل أعلى مستوى عند 13520 ‏نقطة ‏وأقل ‏مستوى عند 13344 نقطة.‏