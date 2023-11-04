الأسهم الأمريكية تغلق الجمعة مرتفعة رغم تقرير الوظائف الشهري الضعيف

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات الجمعة، وزادت مكاسبها برغم صدور تقرير الوظائف الشهري الضعيف، لكن البيانات أثارت التفاؤل بشأن قرب انتهاء دورة التشديد النقدي الحالية من جانب الاحتياطي الفيدرالي.
تقرير الوظائف الشهري الضعيف
ووفقًا لبيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، أضاف الاقتصاد الأكبر في العالم 150 ألف وظيفة غير زراعية خلال أكتوبر ، وهو ما يقل عن التوقعات بإضافة 180 ألف وظيفة.
وارتفع معدل البطالة في البلاد بنسبة طفيفة إلى 3.9%، في حين كان متوقعًا استقراره عند 3.8%.
وكشف التقرير الحكومي تعديل بيانات أغسطس بالخفض إلى 165 ألف وظيفة من 227 ألفًا، كما عدلت بيانات سبتمبر أيلول بالخفض أيضًا بمقدار 39 ألفًا إلى 297 ألف وظيفة.
وتعزز هذه البيانات التوقعات بأن دورة التشديد النقدي الحالية من جانب الاحتياطي الفيدرالي قد بلغت ذروتها.
وأظهر مؤشر “آي إس إم- ISM” لمديري المشتريات الخدمي الأمريكي تباطؤًا إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 51.8 نقطة.
ويقارن ذلك بتوقعات بلغت 53 نقطة، وقراءة سبتمبر أيلول البالغة 53.6 نقطة، علمًا بأن القراءات فوق مستوى 50 نقطة إيجابية للأداء الاقتصادي.
وفي ختام الجلسة، ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.7% (222 نقطة) إلى 34061 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 5.1%، وبلغ أعلى مستوى عند 34163 نقطة وأقل مستوى عند 33946 نقطة.
وصعد مؤشر “إس أند بي 500” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.9% (ما يعادل 40 نقطة) إلى 4358 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 5.85%، وبلغ أعلى مستوى عند 4373 نقطة وأقل مستوى عند 4334 نقطة.
وارتفع مؤشر “ناسداك” بنسبة 1.4% (حوالي 184 نقطة) إلى 13478 نقطة، وبلغت مكاسبه الأسبوعية 6.6%، وسجل أعلى مستوى عند 13520 نقطة وأقل مستوى عند 13344 نقطة.