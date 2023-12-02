الأسهم الأمريكية تغلق الجمعة مرتفعة بقيادة شركة ألترا بيوتي

ارتفعت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الجمعة بقيادة شركة ألترا بيوتي ، إذ صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى أعلى مستوى إغلاق لعام 2023 ، ليواصل ارتفاع نوفمبر إلى الشهر الجديد، بحسب وكالة سي إن بي سي.

وارتفع مؤشر السوق الواسع بنسبة 0.59%، وأنهى الجلسة عند 4,594.63 نقطة.

تقدم مؤشر ناسداك المركب الثقيل بنسبة 0.55٪ إلى 14305.03 نقطة. وأضاف المؤشر داو جونز الصناعي 294.61 نقطة، أو 0.82%، إلى 36245.50 نقطة.

صعود سهم شركة ألترا بيوتي

ارتفع مؤشر داو جونز إلى مستوى مرتفع جديد آخر يوم الجمعة، ليصل مكاسبه لعام 2023 إلى ما يقرب من 9.4٪، بعد أن سجل مستوى مرتفعًا جديدًا لعام 2023 وتوج أفضل شهر له منذ أكثر من عام.

أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند أعلى مستوى له منذ مارس 2022. وتشمل الأسهم التي رفعت مؤشر السوق الواسع إلى هذه المرتفعات شركتي ألترا بيوتي و بوسطن بروبرتيز ، اللتين ارتفعتا بنسبة 10.8% و11.2% على التوالي. وصعدت شركة باراماونت بنسبة 9.8٪.

عارض رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة توقعات السوق لخفض أسعار الفائدة في المستقبل، قائلاً إنه “من السابق لأوانه أن نستنتج بثقة” أن السياسة النقدية “مقيدة بما فيه الكفاية”.

انخفضت العوائد مع ارتفاع الأسهم خلال اليوم، حتى بعد تصريحات باول الحذرة حيث فسرها المتداولون على أنها إشارة إلى أن البنك المركزي قد انتهى على الأقل من رفع أسعار الفائدة. وانخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بأكثر من 13 نقطة أساس ليصل إلى 4.213%.