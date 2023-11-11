الأسهم الأمريكية تغلق الجمعة مرتفعة بقيادة قطاع التكنولوجيا

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند تسوية تعاملات الجمعة، بقيادة قطاع التكنولوجيا ، لتعوض الخسائر التي تكبدتها الخميس، وذلك بالتزامن الجمعة مع استقرار عوائد السندات.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 391.16 نقطة، أو 1.15%، ليصل إلى 34283.10 نقطة. وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.56% لينهي الجلسة عند 4415.24 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المركب 2.05% إلى 13798.11، مسجلاً أفضل أداء يومي له منذ مايو.
صعود قطاع التكنولوجيا
وصعدت جميع قطاعات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 لتغلق في المنطقة الإيجابية، لكن قطاع التكنولوجيا كان أفضلها أداء حيث ارتفع بنسبة 2.6%.
وكان ارتفاع اليوم الجمعة كافيًا لكي تحقق المؤشرات الثلاثة الرئيسية مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.
وحقق مؤشر S&P 500 مكاسب أسبوعية بنسبة 1.3%، بينما ارتفع مؤشر داو جونز بحوالي 0.7%، وكان مؤشر ناسداك هو الأفضل أداءً، حيث ارتفع بنسبة 2.4% تقريبًا خلال الأسبوع الجاري.
وخلال تداولات اليوم الجمعة، تأرجح عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات حول 5% بعد أن قفز أكثر من 10 نقاط أساس يوم الخميس، لكن أدى مزاد سندات وزارة الخزانة – وتعليقات رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول حول احتمال الحاجة إلى مزيد من التدخل لقمع التضخم – إلى ارتفاع العائدات في اليوم السابق.