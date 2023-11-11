الأسهم الأمريكية تغلق الجمعة مرتفعة بقيادة قطاع التكنولوجيا

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند تسوية تعاملات الجمعة، بقيادة قطاع التكنولوجيا ، لتعوض الخسائر التي ‏تكبدتها الخميس، وذلك بالتزامن الجمعة مع استقرار عوائد السندات.‏

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 391.16 نقطة، أو 1.15%، ليصل إلى ‏‏34283.10 نقطة. وارتفع مؤشر ‏S&P 500‎‏ بنسبة 1.56% لينهي الجلسة عند ‏‏4415.24 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المركب 2.05% إلى 13798.11، ‏مسجلاً أفضل أداء يومي له منذ مايو.

صعود قطاع التكنولوجيا

وصعدت جميع قطاعات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 لتغلق في المنطقة ‏الإيجابية، لكن قطاع التكنولوجيا كان أفضلها أداء حيث ارتفع بنسبة 2.6%.‏

وكان ارتفاع اليوم الجمعة كافيًا لكي تحقق المؤشرات الثلاثة الرئيسية مكاسب ‏للأسبوع الثاني على التوالي.‏

وحقق مؤشر ‏S&P 500‎‏ مكاسب أسبوعية بنسبة 1.3%، بينما ارتفع مؤشر داو ‏جونز بحوالي 0.7%، وكان مؤشر ناسداك هو الأفضل أداءً، حيث ارتفع بنسبة ‏‏2.4% تقريبًا خلال الأسبوع الجاري.‏

وخلال تداولات اليوم الجمعة، تأرجح عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات حول ‏‏5% بعد أن قفز أكثر من 10 نقاط أساس يوم الخميس، لكن أدى مزاد سندات ‏وزارة الخزانة – وتعليقات رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول حول احتمال ‏الحاجة إلى مزيد من التدخل لقمع التضخم – إلى ارتفاع العائدات في اليوم السابق.‏

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